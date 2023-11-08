В Серебряных Прудах благоустраивают «Яблоневый сад»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах приступили к благоустройству Яблоневого сада. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
За благоустройство и модернизацию яблоневого сада в п. Успенский проголосовало большое количество жителями в ходе общероссийского голосования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Кроме этого, перед началом работ были учтены пожелания жителей по обустройству парка.
Стоит отметить, что открыть Яблоневый сад планируется в августе 2024 года.
Читайте также:
Врач из Серебряных Прудов Ямангулов вышел в лидеры народного голосования
В Серебряных Прудах прошло Первенство Московской области среди девушек
В Серебряных Прудах подвели итоги летнего сезона по футболу
«<…> В сквере уже выполнены проведенные работы, частично произведен демонтаж перекрытий и небольших архитектурных форм, демонтированы и опоры уличного освещения. Проведены работы по планировке территории и устройству основания под твердые покрытия», - отметил начальник службы стабильности и благоустройства Александра Титова.
Стоит отметить, что открыть Яблоневый сад планируется в августе 2024 года.
Читайте также:
Врач из Серебряных Прудов Ямангулов вышел в лидеры народного голосования
В Серебряных Прудах прошло Первенство Московской области среди девушек
В Серебряных Прудах подвели итоги летнего сезона по футболу
Мира Полтева