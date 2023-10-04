В Серебряных Прудах начнутся проверки автовладельцев на дорогах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В октябре Госавтоинспекция городского округа Серебряные Пруды проведет ряд мероприятий по выявлению нарушителей на дорогах. Особое внимание будет уделяться проблемам игнорирования правил перевозки детей и нетрезвого вождения, сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.
Начальник Госавтоинспекции майор полиции Александр Кунин отметил, рейды в рамках профилактических мероприятий будут проводится с 06 по 27 октября.
По словам начальника Госавтоинспекции проверка будет проводиться в сопровождении СМИ.
Стоит отметить, что для получения государственных услуг по регистрации ТС и получения водительских удостоверений жители могут обратиться через сайт ГИБДД или «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
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По словам начальника Госавтоинспекции проверка будет проводиться в сопровождении СМИ.
«Свои замечания и предложения, связанные с работой сотрудников Госавтоинспекции городского округа Серебряные Пруды, вы можете высказывать по 8 (496) 673-23-89», - добавил майор.
Стоит отметить, что для получения государственных услуг по регистрации ТС и получения водительских удостоверений жители могут обратиться через сайт ГИБДД или «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
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Мира Полтева