Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Серебряных Прудах отметили Всемирный День без автомобиля

В Серебряных Прудах отметили Всемирный День без автомобиля

25 сентября 2023, 16:45
Фото: istockphoto / photoschmidt

Фото: istockphoto / photoschmidt

Под девизом «Просто оставь авто дома!» Серебрянопрудские члены партии «Единая Россия» приняли участие во Всемирном Дне без автомобиля.
Участие во Всемирном дне без автомобиля подразумевает отказ хотя бы на 1 день от использования потребляющих топливо транспортных средств, тем самым привлекая внимание к энергоэффективности, устойчивому развитию и уменьшению выбросов парниковых газов в окружающую среду, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации администрации городского округа Серебряные Пруды.

Всемирный день отказа от автомобилей проходил 22 сентября.


В пресс-службе добавили, что многие жители в этот день пришли на работу пешком, прогулявшись по любимому посёлку ранним осенним утром, кто-то приехал на самокате или велосипеде.

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» члены партии «Единая Россия» в Серебряных Прудах, волонтёры, Молодогвардейцы и сторонники партии вместе с детьми провели веломарафон.

«В современном мире сложно представить свою жизнь без автомобиля. Несмотря на то, что во всех городах развита сеть общественного транспорта, также есть метро, автовладельцы все равно предпочитают поездку на личном авто. Пробки, отсутствие парковочных мест не являются для них помехой», — поделился координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Антон Журавлёв.
Читайте также:

Энергокомплекс Серебряных Прудов готов к отопительному сезону на 90%.

В Серебряных Прудах начали уборку урожая капусты.

Серебряные Пруды вошли в число самых безопасных для детей подмосковных муниципалитетов.
#россия
#метро
#дороги
#пробки
#топливо
#серебряные пруды
#жизнь
#единая россия
#авто
#жители
Читайте нас в
Воробьёв: в Подмосковье расселили 50% аварийных домов от плана
25 сентября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Подмосковье завершат расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Осталось расселить 194,1 тыс кв м жилья. Это около 50% от плана. 11,8 тыс. человек в этом году уже переехали в новые комфортные квартиры в современных многоквартирных домах. После этого с 1 января начинаем следующий этап – расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года», – написал глава региона в своём телеграм-канале. 
По словам Воробьёва, в регионе строят 35 домов для переселенцев. 31 начали строить в этом году. В среднем строительство занимает 6-8 месяцев. До 15 октября новые дома подключат к сетям тепло-, водо- и электроснабжения, а также водоотведения. 
«Важно сделать это до начала отопительного сезона, чтобы к концу ноября там, где строительство уже завершено, переселить людей в новые квартиры. Там, где есть риск не уложиться в график, прошу глав взять ситуацию под личный контроль. Это Дмитров, Сергиев Посад, Талдомский и Шатура», – добавил губернатор. 
Он напомнил, что президент поручил продлить программу на 5 лет. 
«Для нас это возможность улучшить качество жизни ещё для 22 тыс человек и расселить порядка 350 тыс кв м в 42 округах. Здесь большую роль играют жилищные сертификаты. Жители могут не ждать строительства дома, а сразу выбрать готовую квартиру в любом округе Подмосковья за 12 месяцев с момента выдачи сертификата», – заключил Воробьёв.  
Расселение аварийного жилья стало одной из главных тем еженедельного совещания губернатора Московской области с руководящим составом правительством региона и главами муниципалитетов.

Читайте также: 

Воробьёв потребовал форсировать расселение ветхого жилья в Подмосковье

В Подмосковье началось переселение из признанных аварийными в 2022 году домов

В Подмосковье в этом году открылось и готовится к открытию 48 детсадов
 

#расселение
#ветхое жильё
#аварийное жильё
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
Эпидемия COVID-19 возвращается: чем опасен новый штамм «Пирола»
Новый ковид-штамм «Пирола»: симптомы и опасность подварианта коронавируса
25 сентября 2023, 16:57

Фото: istock/wildpixel

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса одним из самых свирепых. На какие симптомы нужно обращать внимание и как не заразиться вирусом, расскажет редакция «Радио 1».

Что такое «Пирола»?


Подвид коронавируса впервые был выявлен в июле 2023 года. Это один из вариантов «Омикрона», который протекает в более тяжелой форме и одинаково опасен для людей всех возрастов.


Симптомы нового штамма «Пирола»


В Роспотребнадзоре заявили, что в первую очередь внимание стоит обращать на температуру, ломоту в теле, заложенность носа, потерю аппетита и обоняния, слабость. Симптомы заболевания схожи с прошлыми вариантами коронавируса. Важно при появлении первых симптомов обращаться за медицинской помощью. В ведомстве также отметили появление таких симптомов как: кашель, проблемы с ЖКТ, головная боль.

Чем опасен новый штамм «Пирола»?


«Пирола» заразнее, нежели прошлый вид коронавируса. Он легче передается от человека к человеку. В Роспотребнадзоре заверили, что препараты для лечения нового штамма уже существуют. Для борьбы с вирусом будут применяться лекарства, которые специально предназначены для выявления подвида «Омикрона» и его выведения из организма. При этом отмечается, что новые мутации вируса не будут представлять особой опасности для тех, кто ранее переболел коронавирусом. В настоящее время не зафиксировано летальных исходов среди заболевших «Пиролой». Среди тех, у кого вирус был идентифицирован, есть осложнения, но они не смертельны.

Онищенко призвал россиян закупаться масками и делать прививки
Онищенко призвал россиян закупаться масками и делать прививки

Чем «Пирола» отличается от других вариантов коронавируса?


В беседе с изданием «Лента.ру» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что основная особенность нового штамма в том, что в гене вируса присутствует большое количество мутаций. Такие изменения позволяют вирусу быть более адаптированным. Он быстро внедряется в клетки организма и обходит иммунную защиту.


Как защититься от подварианта коронавируса «Пирола»?


Иммунолог Владимир Болибок уверен, оградить себя от вируса возможно только благодаря регулярной ревакцинации. Таким образом иммунная система вспоминает, как организму нужно бороться с эпидемией. В Роспотребнадзоре также посоветовали пользоваться антисептиками и соблюдать правила гигиены.

Введут ли масочный режим?


В Роспотребнадзоре не исключили введение масочного режима на региональном уровне. В случае роста заболеваемости ОРВИ или коронавирусом, ограничения локального характера могут быть введены. Масочный режим уж возобновлен в Доме правительства РФ в Москве. Из-за роста заболеваемости, ношение масок стало обязательным с 18 сентября. 

Читайте также:

Углублённую диспансеризацию после коронавируса с начала года прошли 200 тыс жителей Подмосковья

Затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов

РИА Новости: Попова заявила, что в России нет проблем с «болезнью легионеров»
#вирус
#лекарства
#врач
#орви
#ограничения
#симптомы
#препараты
#штамм
#масочный режим
#заболевания
#новости
#рф
Читайте нас в
Экс-глава ЦБ Дубинин назвал Ясина удивительно ярким и честным человеком
25 сентября 2023, 16:56

Фото:kremlin.ru

Бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин отметил, что скончавшийся экс-министр экономики РФ Евгений Ясин был ярким человеком, а также профессиональным управленцем, который умел принимать ответственные и важные решения.
«Это был очень удивительно яркий честный человек, с которым всегда можно было обсудить сложные проблемы. Я не был его непосредственным студентом, когда учился в университете, но, когда мы начали работать над программами, я воспринимал его как учителя. Он умел принимать ответственные решения, что очень важно. На своём посту чётко осознавал позитивные и негативные последствия решений вопросов. Он был хорошим управленцем, человеком, который готов брать на себя ответственность и делать то, что необходимо», — поделился в беседе с «Газета.ру» Дубинин.

В конце августа Евгения Ясина госпитализировали в больницу тяжёлом состоянии. У 89-летнего мужчины был диагностирован отёк головного мозга и серьёзные проблемы с работой сердца. Он находился в реанимации, а врачи боролись за его жизнь. Сознание Ясина было нарушено. Он также отказывался от еды и воды.

Читайте также:

Единомышленник, товарищ и сосед: экс-министр Нечаев рассказал о дружбе с Ясиным

Экс-министр экономики Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет

В Италии умер один из главарей «Коза Ностра»
#жизнь
#учителя
#человек
#министр
#смерть
Читайте нас в
Стало известно, кто виноват в отсутствии автобусов в подмосковном ЖК
Дептранс Москвы объяснил транспортный коллапс на юго-востоке столицы
25 сентября 2023, 16:44

Фото: IStock/Igor Vershinsky

В департаменте транспорта Москвы рассказали, почему жители жилого комплекса «Новоград Павлино» в Подмосковье не смогли уехать на работу утром 19 сентября. По информации ведомства, проблема возникла из-за «эксплуатационных причин».
Напомним, 19 сентября Жители «Нового Павлина» не смогли попасть на работу из-за отсутствия автобусов по маршруту №1179. Редакция «Радио 1» обратилась с запросом к департаменту транспорта Москвы, который курирует этот маршрут. Там журналисту ответили, что отвечает за всё частный перевозчик ООО «Вест Лайн», работу которого контролируют власти Московской области. Однако в региональном министерстве транспорта ответили, что маршрут относится к реестру Москвы. Такой же ответ журналист получил при обращении в городскую администрацию Балашихи.

Тогда редакция «Радио 1» во второй раз направила запрос в департамент транспорта Москвы. Из ведомства пришёл ответ, что обслуживание маршрута было приостановлено по «эксплуатационным причинам».
«Смежный межрегиональный маршрут №1179 «Москва (м Некрасовка) - Ст. Железнодорожная» обслуживается ООО “Вест Лайн” 10 автобусами среднего класса и 25 автобусами малого класса. Маршрут не отменялся. По информации от перевозчика по эксплуатационным причинам утром 19 сентября было приостановлено обслуживание маршрута. Оперативно, за счёт резерва водителей, работа маршрута №1179 была восстановлена», — сказали в департаменте, отметив, что сейчас работа осуществляется в штатном режиме.
Однако отметим, что в ведомстве не ответили на вопрос о том, кто несёт ответственность за отмену транспорта и почему жителей не проинформировали об изменении расписания.
Глава Каширы Шувалов обсудил с жителями ЖКХ и благоустройство
Глава Каширы Шувалов обсудил с жителями ЖКХ и благоустройство
На следующий день после нарушения в расписании автобусов, представители администрации Балашихи провели встречу с местными жителями. Однако граждане остались недовольны участием городских властей в решении проблем.
«На большинство вопросов получили ответ: “мы разберёмся, взяли на карандаш”. Это мы уже проходили весной этого года. По итогам той встречи решённых вопросов не обнаружено. Кратко по вопросам: маршрут №1179 межрегиональный, все вопросы по нему решает Москва. Новый маршрут от Новограда до Некрасовки не рассматривается», — отметили в чате ЖК.
Как рассказали «Радио 1» жители жилого комплекса, в день отмены транспорта на маршруте сменился перевозчик. Новый руководитель сократил зарплату водителям, из-за чего те устроили забастовку и отказались выходить на работу. Подтвердить эту информацию журналисты не смогли.

Читайте также:

В Серебряных Прудах отметили Всемирный День без автомобиля

В Жуковском построят новую скоростную автодорогу, которая пройдет в объезд посёлков

На подмосковных дорогах по просьбам жителей построят 17 км линий освещения
#москва
#маршрут
#жители
#жк
#транспорт
#автобус
Читайте нас в
В ЦППК назвали самые необычные забытые пассажирами вещи
25 сентября 2023, 16:39

Фото: ЦППК

В поездах Центральной ППК с января до конца сентября пассажиры оставили около 1 тыс личных вещей, сообщили в пресс-службе компании. Среди обнаруженных находок оказались и довольно необычные.
«Самые примечательные находки – самокат и гироскутер, кейс из-под электроинструмента, седло для верховой езды и велосипед. А один из пассажиров Курского направления вспомнив, что его телефон остался у билетной кассы, выскочил на ближайшей остановке, но уже забыв в вагоне рюкзак», – говорится в сообщении. 
По данным ЦППК, в основном пассажиры забывали вещи на Курском, Казанском и Белорусском направлениях.  В компании напомнили, что если личные вещи оказались утеряны, нужно обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на одной из конечных станций. 
 
На маршрутах МЦД о потерях можно заявить в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 или в приложении «Метро Москвы». Забытые хранятся на специальных складах до полугода.
 
Читайте также: 

В новом учебном году ЦППК продолжает знакомить детей с правилами безопасности

Дошкольникам разрешили бесплатно ездить в фирменных экспрессах на отдельных местах

Пассажиры ЦППК воспользовались сервисом NFC 2,8 млн раз
#цппк
#пассажир
#вещи
#транспорт
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
За прошедшую неделю парки Подмосковья посетили свыше 1,7 млн гостей
25 сентября 2023, 16:33

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В период с 18 по 24 сентября в парках и лесопарках Московской области отдохнули порядка 1,7 миллиона человек.

«За последнее время в наших парках появились новые зоны отдыха. Это и детские площадки, как, например, в Глуховском парке Ногинска, и новые экстрим-зоны в парках Талдома и Сергиева Посада, и большие спортивные площадки. Все это, безусловно, привлекает людей и посещаемость парков не снижается с окончанием лета»,— рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.



Самым популярным стал парк в городском округе Балашиха «Пехорка», который посетили 86 тысяч человек, на втором месте по популярности парк Толстого – 61 тысяча посещений, а третье место занял Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском – 59 тысяч посещений и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Читайте также:

В городе Пушкино открыли обновлённую Советскую площадь.

В Подмосковье построили первый тематический плейхаб.

В Подмосковье стартовал новый проект «Марафон онлайн-экскурсий».
#подмосковье
#парк
#михаил хайкин
#балашиха
#погода
#радио
#пушкино
#пехорка
#проект
#экстрим
#марафон
#детские площадки
#человек
#министр
#онлайн
#служба
Читайте нас в
Получить справки опеки в Московской области теперь можно дистанционно
25 сентября 2023, 16:27

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье приёмные родители и опекуны теперь могут получить справку от опеки, не выходя из дома. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального Московской области.
Достаточно подать заявление на региональном портале госусуслуг, и электронная справка уже на следующий день появится в личном кабинете заявителя. Цифровая справка подписана электронно-цифровой подписью и юридически равна бумажной. Оставить заявку на получение справки можно по ссылке.  
 
Как напомнили в министерстве, в электронном виде можно получить три вида цифровых справок: в сфере опеки и попечительства; о выплатах опекуну; о лишении или ограничении родительских прав, отмене усыновления, освобождении от обязанностей опекуна.
 
Как правило, эти справки нужны для предоставления в госструктуры, образовательные учреждения или для оформления сделок. 
 
Читайте также: 

В этом году жители Московской области получили более 73 тысяч справок в электронном виде

Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 100 тысяч медицинских справок

Получить онлайн в Подмосковье теперь можно ещё три медицинские справки
#цифровизация
#справки
#онлайн
#опека
#минсоцразвития мо
#подмосковье
Читайте нас в
Подмосковным предпринимателям расскажут о воинском учёте в организациях
25 сентября 2023, 16:17

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области для собственников и руководителей бизнеса состоится бесплатный вебинар на тему: «Воинский учёт в организациях».

Вебинар пройдёт в среду, 28 сентября, в 10:00, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

Спикером вебинара выступит Намру Бакаев, который является вице-президентом Московской коллегии адвокатов «Sed Lex».

В рамках вебинара всем участникам расскажут об обязанности по ведению учёта сотрудников в организациях, расскажут про общий и специальный воинский учёт и его организацию, также скажут какие документы должны предоставить военнообязанные сотрудники в организацию, кто должен контролировать и вести воинский учёт в компании.

Участие в вебинаре возможно по предварительной регистрации по ссылке. 

Читайте также:

Пять подмосковных городов вошли в топ-30 в России по уровню зарплат.

В Подмосковье представителям малого и среднего бизнеса возместили затраты за выход на маркетплейсы.

Уже 586 тыс предпринимателей работают в Подмосковье в статусе самозанятых.
#подмосковье
#документы
#компании
#вебинар
#сотрудники
#служба
#бизнес
#учёт
Читайте нас в
Как подготовить дачный участок к зиме
25 сентября 2023, 15:48

Фото: Istockphoto/Dzurag

С наступлением осени владельцы загородных домов возвращаются в городские квартиры. Однако перед грядущей зимой нужно успеть выполнить на даче несколько важных работ. Редакция «Радио 1» расскажет, что стоит сделать уже сейчас, чтобы сохранить загородный участок до весны.

Подготовить газон


Перед наступлением холодов необходимо убрать опавшие листья. В них размножаются бактерии и микроорганизмы, которые негативно скажутся на будущих посевах. Высота газона должна быть не более 3-4 см. Почву перед наступлением заморозков следует удобрить.

Защитить дачу от грызунов


Хранить крупы или другие изделия, которыми смогут полакомиться мыши, лучше в герметичных банках из стекла с плотно прилегающей крышкой. Использовать от грызунов лучше «отпугиватели», нежели отраву. За время отсутствия хозяина на даче, отравленные или угодившие в мышеловку грызуны начнут разлагаться, что приведет к росту бактерий.

Привести кровлю в порядок


Нужно заранее позаботиться, чтобы кровля не была повреждена. Крыша и дополнительные постройки должны выдержать проливные дожди и сильные ветра. Важно помнить, что проникновению воды способствует плесень и грибок, поэтому стены и потолки нужно тщательно осмотреть и при необходимости отмыть. Окна и двери не должны пропускать влагу. Дополнительно их можно утеплить пленкой или пенопластом.

Позаботиться о защите дома


Владельцы дачных участков часто переживают за свою недвижимость, при длительном отсутствии. Дачные поселки продолжают оставаться в «зоне риска». В загородном доме следует установить качественные замки, забор, решетки на окнах, сигнализацию и камеры видеонаблюдения, чтобы обезопасить свое имущество. 


В Московской области наступил сезон сбора брусники
В Московской области наступил сезон сбора брусники


Проветрить дом

 
Пока на улице сухая и солнечная погода помещение нужно проветрить. Это обезопасит дачу от появления грибка и плесени. Также стоит обработать труднодоступные места специальным средством от бактерий.

Проверить колодец


Тем дачникам, кто имеет на своем участке колодец, рекомендовано обратить внимание на состояние воды. Если вода мутная или имеет какой-либо запах, нужно принять меры по очистке и дезинфекции. Нормализовать состояние воды можно таблетками, которые предназначены для очистки воды в бассейне.

 

Подготовить водопровод


Особенно уязвимым местом на участке в зимнее время является водопровод. Воду из труб необходимо слить, если в ней не будет необходимости зимой. Если трубы залегают под землей на небольшой глубине, их нужно утеплить. Одним из самых простых способов утепления труб является их прикрытие пенопластом. Его следует уложить поверх участка, где проходят трубы и зафиксировать кирпичами или прикопать его землей.

Читайте также: 

В Серебряных Прудах начали уборку урожая капусты

«Ведомости»: Картофель нового урожая упал в цене почти на 30% за месяц

В подмосковной Кашире активно собирают урожай
#вода
#имущество
#дом
#камеры
#трубы
#недвижимость
#кровля
#дожди
Читайте нас в
Достижения.рф