В Серебряных Прудах отметили Всемирный День без автомобиля

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Всемирный день отказа от автомобилей проходил 22 сентября.
В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» члены партии «Единая Россия» в Серебряных Прудах, волонтёры, Молодогвардейцы и сторонники партии вместе с детьми провели веломарафон.
«В современном мире сложно представить свою жизнь без автомобиля. Несмотря на то, что во всех городах развита сеть общественного транспорта, также есть метро, автовладельцы все равно предпочитают поездку на личном авто. Пробки, отсутствие парковочных мест не являются для них помехой», — поделился координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Антон Журавлёв.Читайте также:
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