В Серебряных Прудах пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Такси»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Госавтоинспекцией г.о. Серебряные Пруды проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
С 13 по !9 ноября в городском округе Серебряные Пруды пройдут рейды по профилактике обеспечения безопасности при перевозке граждан и багажа легковым такси, а также выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ.
Водителей такси проверят на соблюдение требований законодательства по перевозке пассажиров. Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции оценят техническое состояние транспортных средств и знания водителями ПДД.
Стоит отметить, что в рамках проекта для сотрудников полиции основной задачей является проверка на подлинность разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, которые прописаны в реестре Московской области.
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Водителей такси проверят на соблюдение требований законодательства по перевозке пассажиров. Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции оценят техническое состояние транспортных средств и знания водителями ПДД.
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Мира Полтева