В Серебряных Прудах прошла акция «Будь заметен»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В городском округе Серебряные пруды прошла акция «Будь заметен», которая направлена на предупреждения ДТП с пешеходами. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Госавтонспекция совместно с юными инспекторами движения городского округа Серебряные Пруды напомнили жителям о важности иметь при себе светоотражающие элементы в темное время суток.
С приходом осени значительно сократился световой день, поэтому "светоотражатели" становятся главным атрибутом при выходе на улицу, особенно для детей.
Сотрудники инспекции с юными помощниками подарены световозвращающие браслеты для маленьких представителей дорожного движения. а взрослым раздали памятки о безопасности дорожного движения.
Кроме этого, для жителей провели профилактические беседы о важности применения светоотражающих элементов и предупредили о возможных дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
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С приходом осени значительно сократился световой день, поэтому "светоотражатели" становятся главным атрибутом при выходе на улицу, особенно для детей.
Кроме этого, для жителей провели профилактические беседы о важности применения светоотражающих элементов и предупредили о возможных дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
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Мира Полтева