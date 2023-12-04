В Серебряных Прудах прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Серебряные Пруды приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
В преддверии День неизвестного солдата для жителей городского округа Серебряные Пруды был организован тест по истории Великой Отечественной войны.
Кроме этого, участники акции смогли посмотреть фильм о дважды герое советского союза маршале Василии Ивановиче Чуйкове «Я из 62-ой», а также прослушать лекцию о его подвигах во время Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран».
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«Хочется поблагодарить ребят из нашего Молодежного парламента, которые организовали и провели это мероприятие, сделали его не просто интересным, но и познавательным. Думаю, многие из присутствующих узнали новую информацию о Великих подвигах наших Героев. Важно чтить и помнить историю нашей страны», - поделился глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
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Мира Полтева