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В Серебряных Прудах прошло занятие по оказанию первой помощи для школьников

05 октября 2023, 17:51
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В п. Новоклёмово Серебряно-Прудского района сотрудники пожарно-спасательной службы совместно с представителями объединения «Движения первых» организовали для школьников урок по оказанию первой помощи. Об этом сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.

Спасатели встретились с ребятами и научили их методам и правилам оказания первой помощи. Школьники научились оказывать накладывать жгуты, накладывать лангенты и как проводить сердечно-легочную реанимацию.

Стоит отметить, часто столкнувшись с чрезвычайной ситуацией ребёнок может растеряться. Чтобы они могли оказать нуждающемуся первую медицинскую помощьв школах проводятся специальные уроки.


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#спасатели
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#уроки
#подмосковье
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Американец попал в тюрьму из-за неисправной технологии распознавания лиц
05 октября 2023, 17:53

Фото: iStock/BrianAJackson

Американец 6 дней провёл в тюрьме из-за ошибки в технологии распознавания лиц.
New York Post пишет, что система распознавания лиц приняла мужчину за реального преступника и передала данные в полицию.
29-летний Рэндал Куран Рид навещал свою мать. Его задержали полицейские и арестовали его. Это сильно удивило законопослушного гражданина.
 
Несмотря на возмущение Рэндала, патрульные отправили его под арест. За решёткой мужчина провёл 6 дней. Ему сообщили, что он проходит в качестве подозреваемого в ограблении, которое было совершено в Новом Орлеане. Американец этому очень удивился, потому что ни разу там не был.
 
Позже шериф округа Джефферсон Эндрю Бартоломью выдал ордер на арест Рида. Использовалась технология распознавания лиц. Полицейский сопоставил лицо преступника, которое попало на камеру, и фотографию с водительского удостоверения Рэндала. Система нашла сходство, а полицейский не стал проверять данные.
 
Но семья задержанного и адвокаты смогли подтвердить его личность и невиновность. Рид подал в суд на полицейских.

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#арест
#сша
#тюрьма
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Пассажиры ЦППК стали на 25% чаще путешествовать с животными
05 октября 2023, 17:45

Фото: ЦППК

В сентябре этого года пассажиры ЦППК вывозили домашних питомцев за город на 25% чаще, чем год назад. Такой статистикой поделились в пресс-службе компании. Там это объяснили в том числе тем, что тёплая осень продлила дачный сезон.
Увеличилось число поездок с домашними питомцами и летом. С июля по август их было 190 тыс. Прошлым летом насчитали 180 тыс таких путешественников. Самыми популярными направлениями, как и в прошлом году, стали Ярославское, Казанское и Курское.

Оформить билет для провоза домашнего животного хозяин может в кассе или в билетном автомате. Стоимость зависит от маршрута поездки и категории поезда и составляет 25% от полного разового билета. Для провоза животного на МЦД нужен только бесплатный билет.

Небольших животных можно перевозить в клетках, ящиках, корзинах или контейнерах размером не более 180 см по сумме трёх измерений. Кошек и мелких собак можно держать на руках. Крупные собаки могут ехать только в тамбуре. При этом все собаки должны быть на поводке и в наморднике.

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#билеты
#подмосковье
#московская область
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Сменившим пол жителям Подмосковья запретили усыновлять и брать под опеку детей
05 октября 2023, 17:23

Фото: Мособлдума

Сменившие пол лица, не смогут быть патронатными воспитателями в Подмосковье, усыновлять и оформлять опеку над детьми. Такие изменения Мособлдума внесла в региональный закон «О патронате».
«Цель изменений - приведения областного закона в соответствие с федеральным законодательством. Они устанавливают запрет лицам, изменившим пол, быть усыновителями или опекунами-попечителями детей», – представила поправки министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
По данным регионального парламента, сейчас в Подмосковье насчитываются 1394 патронатных воспитателя, у которых на попечении 1634 подростка.
 
В июле Госдума приняла закон о запрете смены пола. Людям, сменившим пол, также запретили усыновлять детей, становиться опекунами или попечителями. А брак, в котором один из супругов сменит пол, будет аннулирован.
 
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#мособлдума
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#опека
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#московская область
#подмосковье
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Мособлдума расширила льготы награждённым знаком «Житель осаждённого Сталинграда»
05 октября 2023, 17:07

Фото: Мособлдума

Граждане, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», теперь смогут получать в Подмосковье бесплатное зубопротезирование и ежегодную материальную помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий закон приняла Мособлдума.
«Награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда» были отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны законом, который был принят ранее на федеральном уровне. Сегодня мы приводим наше законодательство в соответствие с федеральным. Теперь эта категория граждан может рассчитывать на ряд мер социальной поддержки, предусмотренных для ветеранов в том числе бесплатное зубопротезирование и ежегодную матпомощь ко Дню Победы», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев
Он напомнил, что в этом году единовременная материальная помощь установлена в размере 15 тыс рублей. Что касается бесплатного зубопротезирования, то оно будет проводиться в порядке общей очерёдности в рамках денежных средств, предусмотренных региональным бюджетом. На эти цели ежегодно выделятся полмиллиона рублей.
 
По данным Мособлдумы, сейчас в Московской области проживают шесть человек, награждённых знаком «Житель осаждённого Сталинграда». Этот знак был учреждён в 1965 году и присваивался жителям города-героя, которые находились в блокаде во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.

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#ветераны
#вов
#великая отечественная война
#льготы
#социальная поддержка
#выплаты
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Многодетную семью из Подмосковья признали лучшей в России
05 октября 2023, 16:55

Фото: Минсоцразвития МО

Семья Негиных из подмосковных Люберец стала лучшей многодетной семьей России. Они победили на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья», сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Святослав Григорьевич и Мария Витальевна воспитывают пятерых детей. Семья ведёт активный образ жизни, посещает все спортивные конкурсы, фестивали и другие мероприятия, получая призовые места. В этом году губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил Марию почётным знаком «Материнская слава», – рассказали в министерстве. 
Там отметили, что в прошлом году участие в конкурсе приняли 58 семей из Подмосковья. Тогда на всероссийском этапе в номинации «Молодая семья» победила многодетная семья Мусихиных из Королёва.
 
В этом году участниками конкурса «Семья года» стали более 3 тыс семей со всей России, 80 из которых представляли Подмосковье.  

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#минсоцразвития мо
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#многодетные семьи
#конкурс
#московская область
#подмосковье
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Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
05 октября 2023, 16:23

Фото: kremlin.ru

Данную награду получила и актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова.
ТАСС пишет, что президент РФ Владимир Путин наградил артиста Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ опубликован на официальном портале.

Аналогичную награду получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова. Артисты отмечены за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
 
Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье. Актер служит в Театре имени Моссовета с 2008 года. Среди его работ: «Ночной Дозор», «Всё могут короли», «Параграф 78».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил отечественных педагогов и наставников с Днём учителя, который отмечается 5 октября.

В своём поздравлении российский президент отметил, что сегодня по всей стране звучат тёплые слова благодарности своим учителям. По словам Владимира Путина, учитель — это не просто профессия а, по сути, призвание, особая и благородная миссия. Глава российского государства выразил уверенность, в том, что профессионализм и талант российских педагогов помогут сберечь и приумножить все те достижения, которыми славится Россия.

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#президент
#актеры
#россия
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Воробьёв пожелал Сухину удачи в конкурсе на должность главы Богородского округа
05 октября 2023, 16:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал удачи главе Богородского городского округа Игорю Сухину в конкурсе на эту должность. В октябре этого года у Сухина истекает срок полномочий.
«Вы живёте и работаете в Богородском округе давно. Хочу вас настроить на серьёзную, ответственную и, самое главное, результативную работу, а также пожелать, чтобы и вы, и ваша команда были в тонусе. А планы, которые мы поддерживаем и реализуем вместе, должны выполняться в срок», – подчеркнул губернатор. 
Воробьёв и Сухин провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.  
 
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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#богородский городской округ
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В Ногинске благоустроят набережную реки Клязьмы
05 октября 2023, 15:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ногинске в 2022 году была обновлена Фонтанная площадь. Сейчас ведётся корректировка проектной документации для продолжения благоустройства набережной реки Клязьмы. Об этом глава Богородского городского округа Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Самые яркие объекты – это Богородский проспект, сквер Карла Маркса и Бугрова в Ногинске, сквер Боевой Славы в Старой Купавне, наши парки. Практически по всем объектам у нас есть проекты. По одним мы зашли, а по другим скоро зайдём на экспертизу», – сказал глава. 
На рабочей встрече Воробьёв и Сухин обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.  
 
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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#богородский городской округ
#благоустройство
#клязьма
#река
#набережная
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Украинские власти массово избавляются от русскоязычных книг
Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг
05 октября 2023, 15:48

Фото: iStock/morgan23

Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг, об этом сообщает департамент культуры и туризма Киевской областной военной администрации в своем Telegram-канале.
«Из библиотек Киевской области уже изъято более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов. Процесс извлечения таких изданий и пополнения фондов библиотек региона продолжается», - прокомментировала ситуацию директор департамента Анна Куценко. 

Она также заявила, что изъятые книги будут переведены на украинский язык и вернут на свои места. При этом, что станет с русскоязычными книгами - Куценко не уточнила. 

В прошлом году на территории Украины уничтожили более 20 миллионов книг на русском языке в рамках программы «дерусификации». Отмечается, что уничтожению подлежала и та литература, которая была напечатана в подсанкционных издательствах и призывала к межнациональной и религиозной вражде.

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