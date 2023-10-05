В Серебряных Прудах прошло занятие по оказанию первой помощи для школьников

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В п. Новоклёмово Серебряно-Прудского района сотрудники пожарно-спасательной службы совместно с представителями объединения «Движения первых» организовали для школьников урок по оказанию первой помощи. Об этом сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.
Стоит отметить, часто столкнувшись с чрезвычайной ситуацией ребёнок может растеряться. Чтобы они могли оказать нуждающемуся первую медицинскую помощьв школах проводятся специальные уроки.
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