В Серебряных Прудах проводят профилактические рейды «Нетрезвый водитель»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах на дорогах округа проводятся проверки водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Профилактические акции на территории округа будут проводиться с по 10 декабря.
В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки водителей, которые направлены на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.
Стоит отметить, что повторное совершение правонарушений «Управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования» предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.
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В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки водителей, которые направлены на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.
«За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение ст. 12.26 КоАП РФ», - подчеркнули сотрудники Госавтоинспекции городского округа Серебряные Пруды.
Стоит отметить, что повторное совершение правонарушений «Управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования» предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.
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Мира Полтева