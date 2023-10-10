В Серебряных Прудах собрали рекордный урожай зерна

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
«Убрано 33 тысяч гектар, остались только кукуруза на зерно и подсолнечник — три с половиной тысяч гектар. Если позволит погода, скоро приступят к уборке подсолнечника», — рассказала начальник отдела по сельскому хозяйству администрации округа Галина Зайцева.
Стоит отметить, что лидером этого является сельхозпредприятие «ТулаМашАгро». В этом году они собрали 56,3 центнера с гектара.
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