В Серебряных Прудах собрали рекордный урожай зерна

«Убрано 33 тысяч гектар, остались только кукуруза на зерно и подсолнечник — три с половиной тысяч гектар. Если позволит погода, скоро приступят к уборке подсолнечника», — рассказала начальник отдела по сельскому хозяйству администрации округа Галина Зайцева.