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В Серебряных Прудах запустят полностью автоматизированную котельную

27 сентября 2023, 11:19
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды запустят полностью автоматизированную котельную. Как пишет издание «Серебряно-Прудский вестник», в этом отопительном сезоне она согреет около 700 жителей села и позволит сэкономить на квартплате.
Новый объект ЖКХ оснащён современным оборудованием, что позволит ресурсоснабжающей организации снизить затраты на её содержание и обеспечить население теплом по сниженному тарифу.
«Запуск котельной обеспечит качественными коммунальными услугами более 690 жителей, школу, детсад, фельдшерский пункт, административное здание и Дом культуры. При этом новая котельная значительно снизит выброс вредных веществ в атмосферу», – рассказал первый замглавы администрации муниципалитета Виталий Федонин.

Объект построили по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2026 годы».

Подготовка к отопительному сезону в городском округе полностью завершена. К полноценной работе готовы 16 котельных. Их запустят, когда температура воздуха в течение пяти суток будет держаться ниже 8°С.

По прогнозам синоптиков, тёплый сентябрь может сдвинуть сроки начала отопительного сезона.

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#серебряные пруды
#котельная
#жкх
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
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Каширяне принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»
27 сентября 2023, 12:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширяне принимают участие во Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проводится в рамках реализации партийного проекта «Единой России» ​для выявления лучших практик управления многоквартирными домами.
На сегодняшний день в конкурсе принимают участие 133 претендента из 23 городских округов Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

От муниципалитета Кашира в номинации «Лучший двор» и «Самый дружный дом» можно поддержать заявку жителей деревни Барабаново.


Заявку на участие в конкурсе можно подать до 10 октября, участником может стать любой дом. Итоги конкурса подведут в декабре текущего года. 

Народное голосование продлится до 30 ноября на сайте. 

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#двор
#сотрудники
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Астролог Ракунова рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения
Астролог Ракунова: фаза Луны подскажет, как лучше всего прожить будущий год
27 сентября 2023, 11:52

Фото: iStock/Evgeny555

Астролог Олеся Ракунова рассказала, что, если день рождения выпал на новолуние либо на один из 3 дней до него или после, в ближайший год человека ждет формирование нового жизненного цикла. Об этом сообщает Москва 24.
«Тем, у кого день рождения выпал на растущую Луну, в новом году нужно активно действовать, узнавать новое, знакомиться, выходить на более широкую аудиторию», — приводит слова астролога Москва 24.

Ракунова отметила, что день рождения в полнолуние или плюс-минус 3 дня означает, что человеку предстоит активная реализация накопленного потенциала. Во всех делах ему следует уверенно заявлять о себе и не стесняться. Если же праздник выпал на убывающую луну, то необходимо проанализировать решения и события, которые случились раньше, а также не следует суетиться в предстоящем году.

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#день рождения
#гороскоп
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Поздняков считает, что фигурист Костомаров подаст пример участникам СВО
27 сентября 2023, 11:48

Фото: istockphoto/sudok1

По мнению главы Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова, восстановление фигуриста Романа Костомарова после болезни – пример спортивного и человеческого мужества.
ТАСС пишет, что мужество олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова послужит примером для всех людей, которые попали в сложные обстоятельства, в их числе и бойцы, раненые во время СВО.
 
Об этом в интервью рассказал президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.
 
«То, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества», - сказал Станислав Поздняков.
10 января Роман Костомаров оказался в реанимацию с пневмонией. Фигурист в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Спортсмену ампутировали обе стопы и пальцы обеих рук.

«Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8‑го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы ходили в баню, купались в проруби. Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»,- рассказывает Роман Костомаров.
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#спорт
#фигурное катание
#олимпиада
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В Ленинском районе Подмосковья построят детсад на 325 малышей
27 сентября 2023, 11:42

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В жилом районе «Южная Битца» застройщик ФСК приступил к строительству третьего по счёту детского сада для 325 малышей.

Детский сад строится застройщиком в рамках комплексного развития территории, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение общей площадью 5 тысяч кв. метров вместит в себя 14 групп. Специалисты оборудуют в детском саду зал для занятий музыкой, спортивный зал, медицинские кабинеты, кабинет логопеда и другие.

Территорию рядом с детским садом благоустроят, все предметы и малые архитектурные формы будут безопасными.

Завершение строительный работ намечается на 2024 год.

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#детский сад
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#строители
#строительство
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Подмосковная «Молодая Гвардия» провела итоговый форум «Курсом Лидера» в Гребнево
27 сентября 2023, 11:38

Фото: Радио 1

26 сентября в Усадьбе Гребнёво в Щёлкове состоялся итоговый региональный форум «Курсом Лидера». В нем приняли участие более 1000 молодых людей со всех городов Московской области – студенты, члены общественных организаций и волонтёры.
«Наша команда выиграла конкурс и сделала 13 маленьких образовательных форумов на территории Подмосковья. В каждом округе молодые ребята учились по трем направлениям, это медиа, волонтёрство и проектная работа. Мы помогаем исполнять мечты, ведь у каждого участника форума она была, и самые смелые, умные, напористые ребята при нашей поддержке смогли воплотить свои идеи и проекты в жизнь», - рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев. 

Фото: Радио 1
 
Проект «Курсом Лидера» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Московской области. Он направлен на формирование образовательной среды, в которой молодежь может реализовывать свои проекты, получать необходимые для этого навыки и обмениваться знаниями с единомышленниками. 
 
«Мне здесь очень понравилось, и место красивое, и интерактивы познавательные. Это круто, что в одном месте собралась активная молодежь со всего Подмосковья, каждый занимается своим любимым делом и делится опытом с другими», - поделился участник форума Артем. 

Фото: Радио 1

Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. В рамках форума работали интерактивные площадки и фотозоны, прошли спортивные турниры и дискотека.

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Криптобиржа Binance уходит из РФ и продаёт бизнес компании CommEX
27 сентября 2023, 11:27

Фото: iStock/salarko

Планомерный переход на другую платформу, процесс отключения займут до одного года.
Криптовалютная биржа Binance рассматривала  возможность ухода из России из-за расследований против компании в США и подозрении в нарушении санкций, писал Wall Street Journal.

Издание указывала на нарушение биржей санкций, поскольку она позволяет россиянам переводить деньги. Такие действия могут негативно повлиять на и так напряжённые отношения Binance с США. При этом сама компания опровергала нарушение ограничений, введённых США по отношению к России. На бирже утверждали, что люди, внесённые международным сообществом в чёрный список, не могут осуществлять переводы. Спустя несколько дней после публикации этой статьи Binance запретила россиянам проводить операции в любой валюте, кроме рубля. Таким образом, пользователи потеряли возможность переводить рубли в другие валюты, оплачивать покупки в зарубежных онлайн-сервисах.

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#криптовалюта
#биржа
#россия
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Спикер Мособлдумы Брынцалов назвал число работающих в Подмосковье воспитателей
27 сентября 2023, 11:12

Фото: Istockphoto / vgajic

В Подмосковье работают более 35 тыс воспитателей. Такой статистикой 27 сентября, в День воспитателя, поделился спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Это талантливые профессионалы, которых объединяет любовь к детям и готовность приложить большие усилия к воспитанию и обучению будущего поколения. Мы стараемся создать в Московской области максимально комфортные условия как для воспитателей, так и для ребятишек. Строим и ремонтируем детские сады, закупаем современное оборудование», – отметил Брынцалов.
По его словам, для работников дошкольных учреждений предусмотрены такие меры поддержки, как социальная ипотека и дополнительные выплаты. 

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#игорь брынцалов
#воспитатели
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#подмосковье
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Россияне стали чаще покупать книги о Древнем Риме на фоне популярности мемов
27 сентября 2023, 10:53

Фото: istockphoto/chrisinthai

В России увеличился спрос на литературу о Древнем Риме после появления мемов.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Литрес», пишет Telegram-канал «Говорит Москва».
 
Интерес россиян к книгам, которые посвящены Римской империи, вырос на 26%. Самой продаваемой книгой оказалось произведение Марка Аврелия «К себе самому», на втором месте работа Мэри Бирд «SPQR. История Древнего Рима», а на третьем книга Виктора Сонькина «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу».
 
Популярность мемов о мыслях о Древнем Риме начала расти после того, как пользовательницы сети спросили у бойфрендов и мужей, отцов и братьев, как часто они думают о Римской империи. Оказалось, что мужчины  рассуждают об этом как минимум раз в неделю.
 
Родоначальницей тренда стала шведская блогерша Саския Корт. Она в сентябре прошлого  года предложила подписчицам спросить у любого парня, думает ли он о Римской империи.

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#книги
#рим
#новости
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Сотрудники Каширской ГРЭС примут участие в конкурсе наставников
27 сентября 2023, 10:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

На базе Каширской ГРЭС ведётся отбор претендентов на участие в конкурсе наставников компании ПАО «Интер РАО».
Главными целями проведения этого конкурса являются: повышение престижа наставничества, вовлечение работников в систему наставничества, выявление и поощрение наиболее компетентных наставников и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Специалисты смогут поделиться своими профессиональными знаниями, обменяться опытом, самореализоваться.

Конкурс наставничества будет состоять из двух этапов: отборочный и финальный. 

От Каширской ГРЭС в конкурсе примут участие сотрудники из котлотурбинного и электрического цеха.

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