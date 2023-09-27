В Серебряных Прудах запустят полностью автоматизированную котельную

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Запуск котельной обеспечит качественными коммунальными услугами более 690 жителей, школу, детсад, фельдшерский пункт, административное здание и Дом культуры. При этом новая котельная значительно снизит выброс вредных веществ в атмосферу», – рассказал первый замглавы администрации муниципалитета Виталий Федонин.
Подготовка к отопительному сезону в городском округе полностью завершена. К полноценной работе готовы 16 котельных. Их запустят, когда температура воздуха в течение пяти суток будет держаться ниже 8°С.
По прогнозам синоптиков, тёплый сентябрь может сдвинуть сроки начала отопительного сезона.
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