В Серебряных Прудах отремонтируют дорогу к спортивному объекту

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«В 21 округе Подмосковья планируем отремонтировать 25 региональных дорог в рамках нацпроекта общей протяжённостью больше 75 км. Покрытие обновили на улицах Петра Романова в Серебряных Прудах и Межевой в Серпухове, обеспечив комфортный проезд к физкультурно-оздоровительному комплексу, стадионам и дайв-клубу», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Новый асфальт положили от съезда с улицы Советская до пересечения с Большой Луговой. Общая протяженность ремонта составила 0, 897 линейных километров.
Сообщается, что в 2022 году на улице 50 лет ВЛКСМ была проведена замена бордюрного камня, а также для удобства жителей и гостей муниципалитета перенесли пешеходный переход в более подходящее место.
Фермер получил в аренду от подмосковных властей землю площадью 90 га в Серебряных Прудах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.