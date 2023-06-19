В Серебряных Прудах прошла акция «Переходи по правилам»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах прошла акция по предотвращению случаев детского дорожно-транспортного травматизма «Переходи по правилам»
В округе Серебряные Пруды сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения провели профилактическую акцию «Переходи по правилам», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Акция направлена на предотвращение случаев детского дорожно-транспортного травматизма.
В ходе акции, юные инспекторы и сотрудники Госавтоинспекции напомнили взрослым и маленьким пешеходам основные правила безопасного поведения на дороге и подарили участникам акции тематические памятки по безопасному дорожному движению и световозвращающие брелки.
Ранее сообщалось, что в Серебряных Прудах отремонтируют дорогу к спортивному объекту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Акция направлена на предотвращение случаев детского дорожно-транспортного травматизма.
Ранее сообщалось, что в Серебряных Прудах отремонтируют дорогу к спортивному объекту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко