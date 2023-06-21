В Серебряных Прудах проверяют тонировку стёкол на машинах

Фото: Минтранс МО
Рейды продлятся до 25 июня
Автоинспекторы выявляют в Серебряных Прудах факты эксплуатации транспортных средств с превышением норм светопропускания стёкол. Об этом сообщили в Госавтоинспекции городского округа.
Выявляются автовладельцы, установившие дополнительные предметы или нанёсшие на переднем и передних боковых стёклах покрытия, ограничивающие обзор с водительского места.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 97% аварий с мотоциклами в Подмосковье закончились гибелью или травмами участников.
«Профилактические рейды продлятся до 25 июня. Они направлены на снижение количества и тяжести последствий ДТП, профилактику фактов управления транспортными средствами, не отвечающими требованиям стандартов, правилам безопасности», – говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 97% аварий с мотоциклами в Подмосковье закончились гибелью или травмами участников.
Лора Луганская