В Серебряных Прудах возобновили турслёты для детей с инвалидностью

Фото: КЦСОиР «Серебряно-Прудский»
«В городском округе проживает более 70 детей-инвалидов. Часть из них отправилась на живописный берег реки Осётр у деревни Ливадия. В этом году на слёт пригласили соседей из Зарайска», – сообщает издание «Серебряно-Прудский вестник».Дети приняли участие в спортивных соревнованиях, специально адаптированных для них. Импровизированная полоса препятствий позволила ребятам показать физическую подготовленность, сноровку, смекалку, а также обрести новые умения, навыки и уверенность в собственных силах.
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