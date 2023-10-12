В Сергиевом Посаде благоустраивают лесопарк «Загорское море»

Фото: пресс-служба министерства благоустройства региона
«Лесопарк «Загорское море» пользуется большой популярностью не только среди жителей Подмосковья, но и среди жителей столицы, которые регулярно приезжают на пляж возле озера. <…> Нашей задачей является облагородить территорию, сохраняя при этом исходное зеленое озеленение, и создать условия для отдыха в любое время года»,–рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В рамках региональной программы «Парки в лесу» будут проводиться работы на 50 гектарах парка.Планируют обустроить подъездную дорогу и пешеходные тропы. Также будет сделана лыжная трасса, зоны отдыха и входные павильоны.
На некоторых выделенных зонах проведут очистку от поросли и неплодородной растительности, а поврежденные газоны будут восстановлены.
Стоит отметить, что в лесопарке сохраниться обилие лесных массивов.работы планируется завершить в 2024 году.
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