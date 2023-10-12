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В Сергиевом Посаде благоустраивают лесопарк «Загорское море»

12 октября 2023, 16:55
Фото: пресс-служба министерства благоустройства региона

Фото: пресс-служба министерства благоустройства региона

В городском округе Сергиев Посад идут активные работы по облагораживанию лесопарка «Загорское море», сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.
«Лесопарк «Загорское море» пользуется большой популярностью не только среди жителей Подмосковья, но и среди жителей столицы, которые регулярно приезжают на пляж возле озера. <…> Нашей задачей является облагородить территорию, сохраняя при этом исходное зеленое озеленение, и создать условия для отдыха в любое время года»,–рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках региональной программы «Парки в лесу» будут проводиться работы на 50 гектарах парка.Планируют обустроить подъездную дорогу и пешеходные тропы. Также будет сделана лыжная трасса, зоны отдыха и входные павильоны.




На некоторых выделенных зонах проведут очистку от поросли и неплодородной растительности, а поврежденные газоны будут восстановлены.

Стоит отметить, что в лесопарке сохраниться обилие лесных массивов.работы планируется завершить в 2024 году.

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#московская область
#программа
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Украинцев предупредили о длительном отключении электричества зимой
Глава Минэнерго Украины Галущенко: возможны длительные блэкауты зимой
12 октября 2023, 18:07

Фото: iStock/TebNad

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил жителей о возможных длительных отключениях электроэнергии предстоящей зимой. Об этом в своём Telegram-канале сообщает издание «Страна».
Он отметил, что блэкауты ожидаются только в том случае, если будут осуществляться удары, создающие угрозу для энергосистемы Украины. При этом «Укрэнерго» готовится к тому, чтобы как можно быстрее восстанавливать систему при возникновении таких ситуаций.

Ранее Галущенко призвал жителей приобрести автономные генераторы, чтобы иметь некоторый запас электроэнергии на случай отключения общей системы. 

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#украина
#электричество
#отключение
#министерство
#энергетика
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В Подмосковье для школьников Донбасса собрали 103 тыс книг
12 октября 2023, 17:50

Фото: Минобразования МО

Более 100 тыс книг из учебной программы собрали в Московской области в ходе акции «Литература – школам Донбасса». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Акция проходила с 12 сентября. В ней участвовали дети, родители и другие неравнодушные жители Подмосковья. На базе школ и муниципальных библиотек был организован гуманитарный сбор художественной литературы.
«Благодаря акции для школьников ДНР удалось собрать 103 тыс книг из учебной программы. Это сказки, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба.
В ближайшее время литературу доставят в Донецкую Народную Республику. Оно пополнит фонды школьных библиотек.

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#московская область
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В Петербурге могут построить новые автовокзалы
12 октября 2023, 17:33

Фото: istockphoto.com/m-gucci

В районе станций метро «Парнас» и «Купчино» Санкт-Петербурга могут построить два новых автовокзала.
С соответствующим предложением выступили сами жители города. Так, петербуржцы внесли более 9 тыс. предложений в Генеральный план развития города.

Главный градостроитель Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Петербурга Юрий Бакей отметил, что из всего количества обращений было рассмотрено 726 предложений граждан, касающихся транспортной инфраструктуры.

«В соответствии с Концепцией развития транспортной системы Петербурга планируется размещение двух автовокзалов в районе станций метро «Парнас» и «Купчино», пять автобусных парков, 6 трамвайных парков/депо, 39 транспортно-пересадочных узлов», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Бакей.

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#жители
#план
#город
#транспорт
#санкт-петербург
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Запашный: Законопроект о запрете использовать животных в цирке не пройдёт
12 октября 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/OxAvdeenko

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный выразил уверенность в том, что внесённый в Госдуму законопроект о запрете использовать животных в цирке не пройдёт, поскольку он является лишь пиаром.
«Я считаю, что кто-то из депутатов просто решил попиариться «на жареном», поэтому уверен, что такой законопроект не пройдёт. Как показывали опросы Росстата, среди молодёжи цирки по популярности стоят на втором месте после зоопарков, а кино и театры — на третьем и четвертом месте», — пояснил в беседе с NEWS.ru Запашный.

Он также отметил, что в России и нет цирковых коллективов, которые работали бы без животных, а также не согласился с позицией о том, что людям больше по душе выступления акробатов и клоунов, нежели животных.

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#законопроект
#цирк
#животные
#человек
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В Рособрнадзоре рассказали об угрозе системе ЕГЭ из-за нейросетей
Рособрнадзор: развитие нейросетей не угрожает системе ЕГЭ
12 октября 2023, 16:58

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Развитие искусственного интеллекта никак не скажется на системе единого государственного экзамена, поскольку во время него нельзя использовать гаджеты. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее пресс-служба «Яндекса» сообщила, что их нейросеть YandexGPT2 смогла сдать ЕГЭ и набрать необходимое для поступления количество баллов. Отмечается, что это первый такой случай. При этом, как заверили в Московском центре непрерывного математического образования, в базе данных этой нейросети заранее не были внесены ответы на конкретный вариант экзаменационной работы. 

В Рособрнадзоре прокомментировали эту ситуацию тем, что никакой угрозы нейросеть не понесёт для системы ЕГЭ. Это связано с тем, что экзаменуемые не имеют права приносить в аудиторию, где проходит экзамен, гаджеты. Таким образом, воспользоваться нейросетью они также не смогут.

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#искусственный интеллект
#егэ
#гаджеты
#развитие
#образование
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Игра цвета и воды: в Реутове в парке за ДК «Мир» появился сухой фонтан
12 октября 2023, 16:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

Парк в центре подмосковного Реутова открылся после завершения третьего этапа благоустройства запуском «сухого» фонтана, сообщает пресс-служба главы городского округа.
«Сухой» фонтан площадью около 36 кв. метров появился на главной аллее парка за ДК «Мир» в северной части Реутова. Фонтан работает без стационарной резервуарной чаши, все инженерные конструкции убраны под землю, а струи поднимаются вверх в определенном порядке. Он имеет настраиваемый сценарий работы, позволяющий менять высоту, ритмичность и подсветку 15 водяных струй. Днём они будут менять высоту с различной скоростью, создавая водные эффекты, а вечером подсвечиваться яркими цветами», - сказал глава Реутова Станислав Каторов.

В парке за ДК «Мир» помимо фонтана в рамках третьего этапа работ установили перголу — это специальный навес, чтобы прятаться от солнца или осадков, провели озеленение - высадили деревья и кустарники. Также обновлены пешеходные тропы, проложены инженерные коммуникации, был добавлен новый участок светодиодного освещения и сделаны новые спортивные и детские игровые площадки.

Благоустройство парка проходило в несколько этапов - первый этап реконструкции стартовал в начале осени 2021 года. В парке обновлены пешеходные тропы, проведено первичное благоустройство, проложены инженерные коммуникации, был добавлен новый участок светодиодного освещения, были сделаны новые спортивные площадки. 

Обновляемый в рамках муниципального проекта «Зеленый каркас» парк расположен в Реутове между улицами Победы, Советской и Садовым проездом рядом с деловым комплексом «Мир». В 2017 году 2 тыс. жителей города приняли участие в голосовании за варианты благоустройства этой зеленой зоны. Предложенный архитекторами план не только учитывает сохранение всех существующих зеленых насаждений, но и предусматривает высадку новых и редких видов растений.

В Реутове реализуется масштабный проект по созданию зеленого каркаса города, в рамках которого разрабатываются варианты размещения новых скверов и благоустройства старых, схемы высадки зеленых насаждений, иные проекты, направленные на сохранение экологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в создание новых современных парков и проведение благоустройства.

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#подмосковье
#парк
#благоустройство
#фонтан
#проект
#дк
#реутов
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Учительница начальных классов из Серпухова купила квартиру по социальной ипотеке
12 октября 2023, 16:43

Фото: Минжилполитики МО

Учительница из Серпухова Анастасия Чиликова купила квартиру по программе «Социальная ипотека» и переехала в новое жильё вместе с мужем. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.
Обладательница сертификата работает в начальных классах школы №13. 
«О программе «Социальная ипотека» узнала случайно, долго изучала информацию о том, кто может стать её участником. Мы приобрели квартиру в хорошем районе города с красивым видом из окна. Это наше первое жильё. Участие в проекте помогло нашей молодой семье приобрести не только собственную недвижимость, но и уверенность в завтрашнем дне», – сказала Анастасия.
Программа реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Жильём могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые учёные, молодые специалисты в области ОПК и спортивные тренеры.

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#серпухов
#учитель
#жильё
#квартира
#социальная ипотека
#подмосковье
#московская область
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В Подольске простились с главой муниципалитета Жариковым
12 октября 2023, 16:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Подольска и представители властей Подмосковья простились с главой городского округа Дмитрием Жариковым. В концертном зале состоялась гражданская панихида, отпевание прошло в Троицком кафедральном соборе Подольска. Похоронили Жарикова на Лемешовском кладбище недалеко от города.
«Сегодня простились с Дмитрием Жариковым. Тяжелейшая утрата для всех нас. Мои искренние соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал», – написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале. 
О смерти Жарикова, которому было 47 лет, стало известно 10 октября. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Сообщалось, что глава Подольска не вышел утром из своего дома. Когда его водитель проник в помещение через окно, он обнаружил мужчину, не подававшего признаков жизни. Водитель вызвал скорую помощь, но медики смогли только констатировать смерть.
 
Исполнение полномочий главы городского округа Подольск было временно возложено на Романа Рязанцева. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета. До этого Рязанцев занимал пост заместителя Жарикова. 

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#подольск
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
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#похороны
#прощание
#смерть
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Правило трёх нет: Психолог назвала способ решить проблемы в отношениях
Психолог Панфилова назвала причины «залипания» партнёра в телефоне
12 октября 2023, 16:05

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

Согласно исследованиям, каждая третья пара в России ругается из-за «залипания» партнёра в телефоне. Для 0,4% респондентов такая проблема даже стала причиной разрыва отношений. Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала «Радио 1», почему партнёр не может отказаться от гаджета, и как решать проблему правильно.
Если человек часто сидит в телефоне – это может говорить либо о желании отдохнуть, либо об уходе от реальности, от отношений.
«Если человек говорит, что сейчас он досмотрит видео или сейчас он додумает и просит не приставать, часто это звоночек про его границы. То есть прямо сейчас он испытывает либо стресс, либо его очень сильно что-то захватило в интернете, и он не может отвлечься», — сказала Наталья Панфилова.
Специалист также призвала не разговаривать с партнёром о проблеме «здесь и сейчас». По её словам, лучше выбрать для этого наиболее подходящий момент, когда все будут находиться в состоянии покоя.
«Можно также использовать правило “трёх да, трёх нет”. Если у вас в первый раз не получилось поговорить с партнёром, то посмотрите на эту ситуацию по-другому, выберете наиболее подходящий момент. Если и тогда ничего не получилось, то это уже звоночек, но нужно попросить партнёра самому предложить время поговорить на эту тему, объяснить, что это вас волнует. И если со стороны партнёра не поступает никакого предложения, то делайте выводы», — отметила психолог.
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