В Сергиевом Посаде выпусти 500 утят в естественную среду обитания

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Водоплавающих выпустили в естественную среду обитания под пристальным контролем специалистов Государственной ветеринарной службы Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Местом обитания выбран один из водоемов Сергиево-Посадского городского округа. В муниципалитете такую акцию проводят уже не первый год. Все утята здоровы и готовы к жизни в естественной среде», - рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья раскрыли причины неадекватного поведения лосей. Как утверждают граждане, животные врываются на садовые участки и в поселения, ведут себя неадекватно. Жители попросили объяснить, с чем связано такое поведение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.