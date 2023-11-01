В Серпухове белых лебедей отправили на зимовку

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Белых лебедей из серпуховского парка отправили на зимовку. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
1 ноября птиц перевезли из парка в специализированный питомник в Московской области.
Стоит отметить что белые лебеди Степа и Стеша стали жителям серпуховского парка в 2021 году. Они сразу любимчиками всех гостей парка.
Кроме этого, у жителей сложилась традиция провожать птиц на зимовку и встречать их в парке весной. По словам жителей Степа и Стеша являются «магнитами» теплой весны в Серпухове.
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Стоит отметить что белые лебеди Степа и Стеша стали жителям серпуховского парка в 2021 году. Они сразу любимчиками всех гостей парка.
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Мира Полтева