В Серпухове оборудуют новую детскую площадку

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Новая детская площадка будет установлена по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Специалисты будут использовать при строительстве площадки современные материалы. Площадка будет оснащена всем необходимым и будет соответствовать всем стандартам качества.
«Двор большой и зелёный. Новый комплекс по губернаторской программе будет очень кстати. Детально обсудили с жителями ход предстоящих работ. Их пожелания для нас — самое главное», — рассказала депутат Совета депутатов Елена АкимоваНа территории городского округа Серпухов за прошедшие 5 лет установлено 15 детских площадок по губернаторской программе.
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