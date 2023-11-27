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В Серпухове отметили 75-летие Центрального зубрового питомника

27 ноября 2023, 10:36
Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Центральный зубровый питомник, находящийся в Приокско-Террасном заповеднике, отметил 75-летие. День начался с заседания секции экспертов в формате ВКС по сохранению и восстановлению зубров, сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«На встрече вспомнили историю возникновения питомника, обсудили его достижения и перспективы. Среди основных – генетическое изучение зубров, новые научные исследования на базе заповедника. В Музейно-выставочном центре посетили выставку «Зубр возвращается». Заслуженные награды вручили тем, кто ухаживает за зубрами, обеспечивает их пребывание в питомнике, растит животных», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
От себя лично он вручил почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам за активную жизненную позицию, большой вклад в сохранение и восстановление популяции краснокнижных животных.

На территории заповедника обитают около 150 видов птиц, более 50 видов диких животных. За эти годы питомник отправил свыше 700 зубров в разные части страны – Калужскую, Орловскую и Брянскую области, Башкирию, Аланию и другие.

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В Екатеринбурге авторам четырехметрового снежного пениса пришлось сломать его
27 ноября 2023, 11:10

Фото: iStock/Larysa Pashkevich

В Екатеринбурге студенты слепили из снега гигантский пенис, однако им пришлось сломать его по просьбы сотрудников Росгвардии. Об этом пишет Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».
Согласно сообщению, молодые люди слепили четырехметровый пенис напротив корпуса Уральского федерального университета вечером в воскресенье. На возведение фигуры им потребовалось четыре часа. Снежная скульптура даже смогла выдержать человеческий вес.

Когда студенты закончили заниматься своим искусством, на место приехали сотрудники Росгвардии и вынудили ребят разрушить произведение, или же отправиться в отдел полиции.

«Сказали либо на месте ломать, либо едем в отдел», — рассказал один из авторов скульптуры.

Он также отметил, что проезжавшие мимо на автомобилях жители города поддерживали ребят и сигналили. А некоторые и вовсе просили не ломать огромный снежный пенис.

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В связи с непогодой автобусы в Подмосковье работают по фактическому расписанию
27 ноября 2023, 10:32

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с погодными условиями автобусы Мострансавто перешли на работу по фактическому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Из-за непогоды и последствий сильного ночного снегопада некоторые рейсы Мострансавто были задержаны, а автобусы предприятия перешли на работу по фактическому расписанию. 

«Мы в постоянном контакте с ситуационным центром и Минтрансом МО. Ситуация сложная, но контролируемая. Дорожные службы оказывают существенную поддержку с отдалённых районов и двигаются в направлении столицы, расчищая нам путь», — отметили в Мострансавто. 

Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что на данный момент предпринимаются все возможные усилия по сокращению негативных последствий и производятся необходимые меры по обеспечению безопасного движения.

Стоит отметить, что техническая служба усилила контроль за тех. состоянием подвижного состава, а диспетчерские службы филиалов организовали взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, которые являются ответственными за содержание дорог.

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#служба
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Цены на такси в Москве выросли до максимума из-за непогоды
27 ноября 2023, 10:20

Фото: istockphoto/COM & O

Сильный снегопад, обрушившийся на Москву в ночь на понедельник, 27 ноября, привел к стремительному росту цен на услуги такси. Теперь даже за непродолжительную поездку жителям столицы придется заплатить от 600 рублей.
Такой рост расценок вызван повышенным спросом и сложными дорожными условиями из-за плохой видимости, передает телеканал «РЕН ТВ». По данным агрегаторов, поездка между двумя станциями метро, продолжительностью 16 минут, будет стоить 900 рублей. В другом таксопарке за этот же маршрут просят уже тысячу рублей.

Также опытные таксисты говорят, что в такую погоду 60% водителей предпочитают вообще не выезжать на маршруты — крайне затруднено вождение и высок риск аварий. Отсюда возникает повышенный спрос, так как элементарно не хватает машин. По оценкам агрегаторов, из-за непогоды базовая цена за поездку увеличилась примерно в два раза.

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В Можайске прошел праздничный концерт в День матери
27 ноября 2023, 09:38

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

В Можайске состоялся концерт, посвященный Дню матери. Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
Для гостей концерта выступили творческие коллективы с танцевальными номерами и песнями.

«Сегодня мы отмечаем самый искренний, самый чистый праздник. Слово «Мама» такое короткое, но в нем столько смысла, заботы и любви. Мамы - наш верный друг и наша поддержка. Для наших мам мы в любом возрасте будем оставаться детьми. В этот день желаю здоровья вам и вашим семьям, и как можно больше поводов гордиться своими детьми», - поздравил жительниц глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Стоит отметить, что дети,которые выступали на концерте, поздравили своих мам со сцены и подарили им открытки.

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В Подмосковье 670 единиц дорожной спецтехники устраняют последствия сильного снегопада
27 ноября 2023, 09:37

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За ночь в Московской области выпало около 8 см снежных осадков. 

«Для обеспечения безопасного проезда более 1,5 тысяч дорожных рабочих и порядка 670 единиц спецтехники продолжают очистку и обработку дорог. Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, оперативно реагируя на изменения погоды, чтобы организовать превентивную противогололёдную обработку проезжей части для обеспечения бесперебойного движения транспорта <…>», — подчеркнул заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Кроме этого, все автобусы выведены на линию, а диспетчерский состав продолжает работу в режиме повышенной готовности. Также было организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами. 

Стоит отметить, что в министерстве рекомендуют возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и быть более внимательными на дорогах.

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HH.RU: В России значительно вырос спрос сотрудников с многозадачностью
27 ноября 2023, 08:30

Фото: istockphoto/seb_ra

В России на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы в три раза вырос спрос на сотрудников, способных выполнять несколько задач. Это касается в том числе таких отраслей, как ЖКХ, образование, строительство, финансовый и гостинично-ресторанный сектор.
Об этом сообщает издание «РБК», опираясь на данные исследования специалистов рекрутинговой платформы HeadHunter. Кроме того, в сотрудниках-«многостаночниках» нуждаются также предприятия сельскохозяйственной сферы, лесной и деревообрабатывающей промышленности, учреждения культуры и искусства.

С января по сентябрь 2023 года работодатели опубликовали сведения о почти 368 тысячах вакансий, в которых одним из ключевых навыков, необходимых для трудоустройства, названа способность к многозадачности. Это на 17,4% больше, чем за такой же период 2022 года и на 181% (почти в три раза) больше, чем в 2021 году. Среди других навыков, обладание которыми даст кандидату преимущество, названы коммуникабельность, стрессоустойчивость и умение работать в команде.

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#работники
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Глав восьми регионов России предложили обязать лично отвечать за дефицит бюджета
Минфин хочет обязать глав восьми регионов РФ лично отвечать за дефицит бюджета
27 ноября 2023, 05:58

Фото: istockphoto.com/ipopba

Министерство финансов выдвинуло инициативу об обязанности глав ряда российских регионов нести личную ответственность за дефицит бюджета. По информации «Коммерсантъ», в ведомстве предложили проект постановления правительства.
Предлагается связать объемы федеральных субсидий для этих регионов с их усилиями в увеличении доходов и сокращении расходов. Это касается Дагестана, Ингушетии, Чечни, Тувы и четырех других новых территорий, вошедших в состав России.

Согласно проекту, руководители данных регионов будут лично нести ответственность за усилия региональных властей по сокращению разрыва между доходами и расходами. Планируется расширить типовое соглашение о предоставлении федеральных субсидий в 2024 году, где губернаторы обязаны будут подписать обязательства о целевом использовании этих средств.

Кроме того, главам регионов придется применять дисциплинарные меры к должностным лицам, допустившим нарушения обязательств. Если руководители откажутся подписывать такие соглашения, их регионы лишатся финансирования. Документ предписывает губернаторам подписать или отказаться от соглашений до 18 декабря.

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Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

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#регионы
#губернаторы
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В США рассказали о жутких находках на пляжах
Fox News заявил о ведьминых бутылках на пляжах юга США
27 ноября 2023, 05:40

Фото: iStock/nito100

На пляжах южных штатов США появились бутылки, заполненные различными предметами и предназначенные, как сообщает Fox News, для «изгнания злых духов».
Согласно информации телеканала, эти «ужасные» находки стали обычным явлением на побережье Мексиканского залива. Они даже «пугают исследователей», и посетителям пляжа рекомендуется быть осторожными и не открывать эти бутылки.

Внутри обнаруженных контейнеров могут быть волосы, травы, растения, ногти или, как уточняется, «человеческие жидкости». Эти материалы обычно использовались в Великобритании в 16-17 веках, когда существовала вера в ведьм и способность через заклинания вызывать болезни. Предполагается, что эти бутылки изготавливаются в странах Карибского бассейна или Южной Америки.

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#волосы
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Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в системе «Безопасный город»
РБК: военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в «Безопасном городе»
27 ноября 2023, 01:57

Фото: Istockphoto / AMilkin

Главная военная прокуратура выявила признаки мошенничества при использовании бюджетных средств, выделенных на научные исследования для системы «Безопасный город», где главным исполнителем был Национальный центр информатизации (НЦИ) в рамках государственного холдинга «Ростех». Об этом сообщает РБК.
Проверка началась в сентябре 2022 года после обращения советника министра по чрезвычайным ситуациям Даниила Мартынова. По материалам издания, до прошлого года разработкой «Безопасного города» руководил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян, который был освобожден от должности в марте 2023 года.

В ноябре отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры передал результаты проверки в московское военное управление Следственного комитета.

Речь идет о работах, начатых в 2020 году по заказу МЧС. Сотрудники НЦИ занимались разработкой научно-технических и правовых стандартов для этой системы, включая проект федерального закона.
По результатам проверки в прокуратуре обнаружены признаки особо крупного мошенничества при реализации научных исследований. Предполагаемый ущерб оценивается в 620 миллионов рублей, что, по данным издания, практически соответствует общей сумме, выделенной на этот проект.

Следственный комитет должен принять решение о возбуждении уголовного дела. В рамках проверки следователи, занимающиеся особо важными делами, провели опрос нескольких сотрудников Национального центра информатизации и МЧС.

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