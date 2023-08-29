В Серпухове после реконструкции откроется стадион «Спартак», построенный более 100 лет назад

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Со времён открытия на стадионе «Спартак», построенном более 100 лет назад, и разу не проводился капитальный ремонт.
Строительные работы на объекте начались ещё в 2021 году. В планах специалистов завершить все работы уже этой осенью, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По проекту было запланировано оборудовать футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами на 2,5 тысяч мест, легкоатлетическими дорожками, сектором для прыжков в длину, площадками для игры в волейбол и баскетбол и установка электронного табло.
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«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы разговариваем с людьми и знаем, что запрос на современные спортивные площадки, бассейны, стадионы есть во всех территориях Подмосковья. Решение очевидно — нужно больше новых объектов, поэтому мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры. В общей сложности до конца 2026-го в регионе появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. В то же время не оставляем без внимания объекты, которые требуют реконструкции. Уже осенью вновь откроем стадион «Спартак» в Серпухове, которому более 100 лет», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Читайте также:
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Алиса Сергиенко