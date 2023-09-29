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В Серпухове построят новый пешеходный мост

29 сентября 2023, 14:27
Специалисты занимаются строительством перехода, который соединяет основную часть Серпухова с микрорайоном им. Ногина.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.


Специалисты занимаются строительством перехода, который соединяет основную часть Серпухова с микрорайоном им. Ногина, где живут почти 24 тысячи человек. пропускная способность перехода составляет 1,6 человек в час. Его введут уже в конце ноября. На данный момент рядом с железно-дорожной станцией находится старый пешеходный мост без лифта, после введения в эксплуатацию нового перехода, старый будет демонтирован.

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Нейросети против разума: о чем новый роман Пелевина
Вышла новая книга Пелевина «Путешествие в Элевсин»: что известно о романе
29 сентября 2023, 14:35

Фото: istock/morgan23

Новый роман Виктора Пелевина выйдет 29 сентября. Редакция «Радио 1» расскажет, чему посвящена новая книга, когда старт продаж и где на этот раз будут разворачиваться действия по задумке автора.

Когда выйдет новый роман Пелевина 2023?


Юбилейное произведение Виктора Пелевина выйдет 29 сентября в 20:23 по мск. Одновременно с печатным изданием, роман выйдет в электронной и аудиоверсии на «Букмейте». Обложка книги выполнена в черном цвете с традиционными яркими надписями. В ее центре изображены пять воинов с вилами и лопатами, которые несут на блюде шлем из золота.


О чем роман Пелевина «Путешествие в Элевсин»?


Новый роман Виктора Пелевина вновь станет продолжением истории о созданном мире совершенного сна, в котором существуют живые люди и виртуальные образы. В далеком будущем планеты, во вселенной Transhumanism INC. существует корпорация, которая владеет многочисленными хранилищами. В тайниках содержатся банки с мозгами людей. Начальник службы безопасности вселенной ожидает бунт, который способен уничтожить все живое. Чтобы предотвратить глобальную катастрофу, герой отправляет одного из оперативников в нейросетевое пространство «ROMA-3», где спрятана тайна заговора, а охраняет ее жестокий император Порфирий.

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Прошлые книги Виктора Пелевина


Публикацией серии романов Виктора Пелевина занимается издание «Эксмо». Произведения автора публикуются ежегодно с 2000 года. Предыдущий роман вышел 29 сентября 2022 года. 
По мотивам романа «S.N.U.F.F.», выпущенного в 2011 году, режиссер Виктор Гинзбург намерен снять фильм. Адаптация романа уже началась в июле текущего года.

Виктор Пелевин: почему скрывается


Самый таинственный автор отечественных романов Виктор Пелевин никогда не появляется на публике, не дает интервью и не ведет соцсети. Вокруг его таинственной личности ходит множество слухов: кто-то считает, что за его именем стоит женщина, а другие уверены, что произведения создает искусственный интеллект. Почему автор культовых романов пожелал создать вокруг себя информационный вакуум неизвестно, но это не помешало ему завоевать сердца сотен тысяч читателей, которые с нетерпением ждут выхода новых бестселлеров. 


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#люди
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До конца года в Подмосковье откроют 4 разноуровневых пешеходных перехода
29 сентября 2023, 13:57

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Строительство разноуровневых пешеходных переходов проводится в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 гг.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье является одним из самых быстрорастущих регионов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы стараемся делать всё, чтобы жителям здесь было максимально комфортно и удобно. Активно развиваем дорожную инфраструктуру - совместно с федеральным Правительством строим крупные автомагистрали, новые путепроводы, чтобы вывести транзитный транспорт и сократить время в пути. В начале сентября вместе с Москвой запустили МЦД-4, в августе МЦД-3. Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное», — рассказал глава региона. 
Развитие дорожной инфраструктуры относится и к строительству комфортных пешеходных переходов. специалисты оборудуют их лифтами, для удобства жителей. 

До конца текущего года новые переходы появится в Ленинском городском округе, Серпухове, Раменском и Люберцах. Специалисты недавно ввели в эксплуатацию новый переход в Реутове. 

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Воробьёв обсудил вопросы здравоохранения с врачами Воскресенской больницы.
#подмосковье
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#площадки
#андрей воробьёв
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Как понять, что вы правильно воспитываете собаку? — ответы кинологов
Кинологи назвали четыре признака правильного воспитания собаки
29 сентября 2023, 13:47

Фото: IStock/Anna_Belova

Воспитывать и дрессировать собаку – занятие не из простых. Порой, может казаться, что работа не даёт плодов. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», как понять, что вы правильно воспитываете собаку.
«Важно понимать, что критерий воспитанной собаки не ограничивается количеством выученных команд, ваша собака должна уметь жить по установленным правилам, спокойно взаимодействовать с окружающими и быть хорошо социализированной», – отметил Голубев.
Всего кинологи выделяют четыре признака того, что хозяин идёт в правильном направлении и собака действительно учится взаимодействовать с миром.

1. Собака следует правилам
Воспитанная собака знает правила, которые установил хозяин. Питомец знает, когда ждать еды, прогулки, что разрешено делать, а чего точно делать не нужно. Для питомца очень важны правила, ведь собакам сложно без них ориентироваться в быстроменяющемся мире.  

Важно помнить, что последовательность и системность – это ключ к правильному воспитанию любимого питомца. Без них обучение будет бесполезным. Не нарушайте своих же правил, чтобы питомец не жил в постоянном стрессе.
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2. Собака ориентируется на хозяина
Обученный пес доверяет своему хозяину и следует его указаниям. Воспитанный питомец живёт в гармонии с человеком и всегда с удовольствием выполняет команды и просьбы. Ведь для собак порадовать своего человека, значит, получить похвалу и одобрение.

3. Собака спокойно гуляет
Если поводок не натянут, а собака не кидается на каждого прохожего, не воет у двери и не будит хозяина по утрам, такого питомца можно назвать воспитанным. Такая собака умеет вовремя отвлечься и переключиться на просьбу хозяина, даже если до этого была чем-то увлечена.

4. Собака умеет оставаться одна
В нормальном состоянии собака должна уметь оставаться дома одна. Ей должно быть комфортно, она должна уметь управлять своим состоянием. Собаке не нужно лежать у двери и выть в ожидании хозяина. Такой питомец может развлечь себя самостоятельно.

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Политолог Орлов оценил идею привлечения иностранных специалистов в науку и экономику РФ
Политолог Орлов: привлечение иностранных специалистов пойдёт на пользу России
29 сентября 2023, 13:46

Фото: iStock/Vladimir Borovic

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о разработке нацпроекта для привлечения молодых специалистов из других стран в сферу российской экономики.
Собеседник RT отметил, что в нынешнее нестабильное для национальной экономики и науки время, важно активно развивать высокие технологии, найти правильный подход к стабилизации экономической ситуации, что позволит «идти в ногу со временем».

По словам Орлова, несмотря на перспективность российских учёных и наличие возможностей для совершения научных открытий, привлечение молодых специалистов из других стран позволит внести в отрасль что-то новое, поделится накопленным опытом и найти новые пути развития науки и экономики России.

В заключение специалист заявил, что нельзя упускать возможность привлечения талантливых людей, которые будут работать на пользу страны.

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#экономика
#наука
#специалисты
#иностранцы
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Подмосковных пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе
29 сентября 2023, 13:20

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Жители Московской области старшего поколения могут принять участие в 9-ом Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2023».

Пенсионеры старше 50 лет смогут продемонстрировать навыки компьютерного мастерства, окончившие специализированные курсы, либо обучились работе на компьютере самостоятельно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Конкурс проводится уже восемь лет, за время проведения в нём приняли участие порядка 29 тысяч пенсионеров. 

Для участия необходима регистрация на сайте. Там же можно узнать подробности конкурса.

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#подмосковье
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#акции
#активное долголетие
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В Госдуме назвали бесполезной Конвенцию о защите нацменьшинств
29 сентября 2023, 13:17

Фото: IStock/Konstantin Aksenov

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Как рассказал «Радио 1» первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, документ уже давно был бессмысленным для России.
«Эта Конвенция предусматривала наличие комитета по мониторингу, там следили за ситуацией в субъектах региона, который подписал этот документ. У нас есть представители в комитете, но в последние годы они лишены возможности там работать. Комитет не учитывал нашу специфику, особенно в отношении русскоязычного населения, которое проживает за пределами страны, — они ведь тоже в меньшинстве во многих государствах. Но никакой помощи, никаких решений ни от этого комитета, ни от этой Конвенции нет», — сказал Гильмутдинов.
По словам парламентария, выход из Конвенции не отразится на представителях тех нацменьшинств, которые сегодня проживают на территории России. Гильмутдинов подчеркнул, что в стране есть законы, которые также регулируют права этой категории граждан.

При этом, депутат заметил, что в некоторых регионах есть проблемы с сохранением культуры и языка среди представителей национальностей.
«Региональные органы власти не всегда оперативно реагируют на те посылы, которые есть у ряда нацменьшинств. У них нет инструментов, которые позволяли бы им сохранять культуру и традиции. Есть проблемы с сохранением языка, и хотелось бы, чтобы региональные власти поддерживали создание воскресных школ», — отметил Ильдар Гильмутдинов.
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#традиции
#страны
#депутат
#законы
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Учитель из Сургута уволен за ношение женской одежды
29 сентября 2023, 13:16

Фото: istockphoto/Zhang Shu

В администрации Сургута сообщили, что учитель, который носил длинные крашеные волосы и одежду, очень похожую на женскую, уволен. Ранее внешним видом молодого преподавателя математики элитной гимназии им. Ф.К. Салманова были очень недовольны родители учащихся.
В школьных чатах неоднократно осуждалась вызывающая манера одеваться молодого педагога. По словам родителей, он носил длинные окрашенные волосы, сделал татуаж бровей, надевал женские пальто и пиджаки, носил дамские сумочки. Потом в администрацию гимназии попала анонимка, в которой утверждалось, что своим внешним видом учитель попирает традиционные семейные ценности и пропагандирует ЛГБТ, передает РИА Новости.

В администрации Сургута сообщили, что трудовые отношения с учителем были расторгнуты. В настоящее время департамент образования проводит проверку в отношении дирекции гимназии на предмет соблюдения норм законодательства.

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#ценности
#отношения
#лгбт
#волосы
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Призыв в России начнется 1 октября: куда отправятся служить срочники
Министерство обороны: осенний призыв в России начнется 1 октября
29 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Осенний призыв в России начнется 1 октября. Редакция «Радио 1» расскажет, куда отправятся служить срочники, на какой срок их призовут, а также запланировано ли в России проведение дополнительного призыва в рамках мобилизационных мероприятий.

Осенний призыв 2023

 
В 2023 году призыв на срочную службу в армии начнется в привычные сроки – 1 октября. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, призыв пройдет во всех субъектах России, в том числе в новых регионах, которые вошли в состав РФ в 2022 году.


Осенний призыв 2023: срок службы и призывной возраст


Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев. Прибывшие призывники начнут убывать со сборных пунктов с 16 октября. Призывной возраст также остается прежним. Закон о повышении пределов призывного возраста в России вступает в силу с 1 января 2024 года. На осенний призыв распространяются прежние правила. Прежде глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разъяснил изменения в законодательстве о призыве на срочную службу и сообщил, что в будущем году не будут призваны в армию те, кому до конца 2023 года исполнится 27 лет. Такие граждане будут переведены в запас.

Осенний призыв: куда отправят


По словам представителя Генерального штаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, призывники не будут направляться в зону проведения спецоперации. Он пояснил, что прибывшие для прохождения службы, будут отправлены в учебные соединения и воинские части, где они получат необходимые знания и обретут навыки обращения с современной техникой, состоящей на вооружении ВС РФ, а также получат военные специальности.

Картаполов: Мобилизованные россияне подлежат ротации на СВО
Картаполов: Мобилизованные россияне подлежат ротации на СВО

Повестка в армию 2023 


Уведомлять призывников о необходимости прибыть в военкомат будут при помощи электронных повесток уже этой осенью, однако это будет проходить в тестовом режиме. Электронные повестки будут появляться на «Госуслугах» у военнообязанных граждан. Повестку в цифровом виде будет дублировать бумажная. 

Будет ли мобилизация в 2023 году


Представитель Генштаба также сообщил о планах ведомства относительно проведения дополнительной мобилизации в России. Цимлянский заверил, что такой необходимости на данный момент нет. Российское оборонное ведомство расширяет пункты отбора граждан для прохождения службы по контракту и на добровольной основе, а также увеличивает число инструкторов, которые проводят работу с кандидатами на такую службу. По словам контр-адмирала, желающих заключить контракт на военную службу или отправится в зону проведении СВО в настоящее время достаточно.

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Призыв на военную службу начнется 1 октября во всех регионах РФ
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#сво
#вс рф
#военкомат
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Систему безналичной оплаты питания проверил глава Реутова в гимназии
29 сентября 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

В гимназии подмосковного Реутова второй год функционирует система безналичной оплаты школьного питания, качество ее работы проверил глава муниципального образования Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации города.
«Помимо внедрения новых образовательных программ и реализации инновационных проектов в школах, большое внимание уделяем качественному питанию, организации системы безналичной оплаты и наличию профессиональных поваров. Сегодня вместе с родителями учащихся гимназии проверили порядок предоставления питания через терминалы. В школьной столовой и в буфете установлено специальное оборудование, а с помощью карты родитель учащегося может отслеживать что именно ел ребёнок в школе и поел ли вообще. Уведомления о списании средств приходят на почту, а баланс пластиковой карты пополняется через Сбер (без процентов) или сайт питание.дети (3,4% комиссии)», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.
В пресс-службе уточнили, что с 1 сентября 2023 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в школах Реутова обновлено питание.

«С этого года обновили школьное питание – появились вареники и наггетсы. Из рациона школьников убрали консервированные продукты и манные пудинги. Кроме того, с 2019 года по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы установили тройной контроль в наших школах за питанием. Качество предоставления завтраков, обедов и полдников проверяют администрация школ, инспекторы через мобильной приложение «Проверки Подмосковья», а также родители через сервис «Родительский контроль», — подытожил Каторов.
В пресс-службе также рассказали, что с 1 сентября все школы подмосковного Реутова перешли на новую информационную систему «Моя школа». Теперь ученикам открыт доступ к электронному дневнику, видеоурокам, библиотеке по школьной программе и другим возможностям.
«Кроме электронного журнала и дневника в новой информационной системе есть видеоуроки для подготовки к экзаменам, электронные книги по школьной программе, чаты и видеозвонки, портфолио ребенка и его рейтинг успеваемости. Благодаря «Моей школе» родители могут отследить геолокацию ребёнка и многое другое», — пояснил начальник Управления образования Иван Гетман.
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