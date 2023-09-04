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В Серпухове построят производственно-складской комплекс упаковочных материалов

04 сентября 2023, 18:50
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступил на сопровождение производственно-складской комплекс упаковочных материалов в Серпухове.

В подмосковном Серпухове построят производственно-складской комплекс упаковочных материалов, который войдёт в состав предприятия компании «Артпласт», которая с 1997 года является активным участником российского рынка упаковочной продукции и одноразовой посуды.

Объем инвестиций в новый проект составляет 85 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


Объект возведет ООО «Топ Лайн». На площади более 1,4 тыс. кв. метров планируется разместить новые технологические линии, на которых будут изготавливать полиэтилен для создания готовой продукции. В результате, мощности компании увеличатся до 20 тысяч тонн выпускаемых изделий в год. Реализация проекта поможет создать 12 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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Роскомнадзор: сбои в работе YouTube в России не связаны с действиями ведомства
04 сентября 2023, 20:54

Фото: iStock/Thapana Onphalai

В Роскомнадзоре заявили РБК, что сбои в работе YouTube в России не связаны с действиями ведомства.
По информации DownRadar, пользователи из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара начали жаловаться на неполадки около 16:00 по московскому времени. Источник Forbes сообщил, что проблема исходит от Роскомнадзора и установленных на сетях операторов технических средств противодействия угрозам.

Напомним, Министерство цифрового развития РФ опубликовало проект закона, который наделит Роскомнадзор возможностью блокировать сайты и сервисы, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в РФ.

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#пользователи
#роскомнадзор
#сбой
#youtube
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Путин поручил до 15 ноября учредить премии за выдающиеся научные открытия
04 сентября 2023, 20:12

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил доложить об учреждении в России премий за выдающиеся научные открытия и достижения в области будущих технологий до 15 ноября. Об этом говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. 

Напомним, в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создали прибор для биометрического определения личности по рисунку вен ладони. Отмечается, что прибор также сможет определять различные заболевания.

Новая система может обрабатывать изображения при помощи технологии компьютерного зрения, а отсканированный участок ладони подаётся алгоритму идентификации на основе сверхточных нейронных сетей.

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#участок
#технологии
#михаил мишустин
#заболевания
#прибор
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Минэкологии наказало двоих граждан за незаконную перевозку мусора в Одинцовском округе
04 сентября 2023, 18:59

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли два постановления об административных наказаниях по фактам незаконной перевозки строительного мусора в Одинцовском городском округе.

Сотрудниками регионального министерства экологии были привлечены к административной ответственности 2 водителя большегрузных автомобилей, которые нелегально транспортировали отходы в муниципалитете.

Все нарушители были задержаны с поличным в ходе контрольных мероприятий с участием сотрудников полиции.

«Один водитель был остановлен на автодороге Шихово-Шарапино-Кубинка. Второй — в деревне Дарьино. Оба гражданина перевозили лом бетона, кирпича и другие строительные отходы без разрешительных документов. Нарушители оштрафованы, сброс отходов удалось предотвратить», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе удалось предотвратить несакционированный сброс мусора около 40 раз, общая сумма штрафов по вынесенным постановлениям составила 1,5 миллиона рублей.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.

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Сумма штрафов за незаконную перевозку мусора составила 1,5 млрд рублей.

В Подмосковье установят камеры, чтобы предотвратить несанкционированный выброс мусора.
#перевозки
#кубинка
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#нарушители
#отходы
#министр
#тихон фирсов
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Травматолог Григорьева объяснила, как подобрать школьнику письменный стол
04 сентября 2023, 18:58

Фото: Istockphoto / Motortion

Письменный стол для ежедневного выполнения школьником домашнего задания должен быть не только красивым, но и правильным. Об этом заявила заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева. Она рассказала, как выбрать стол, чтобы не навредить ребёнку.
«Он должен быть не менее метра в длину. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно и иметь достаточно пространства для работы. Столешница должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы», – сказала Григорьева.
Кроме того, она отметила, что для ног под столом должно быть свободное пространство не менее 0,5 кв м. Стопы ученика должны стоять ровно на полу.
«При этом столешница должна быть немного под наклоном. При долгом сидении ребёнок начинает горбиться, что может вызвать нарушение осанки. Небольшой наклон письменной поверхности поможет правильно распределить нагрузку на позвоночник. В идеале стол должен позволять фиксировать угол наклона крышки в нескольких положениях», – отметила травматолог. 
Не менее внимательно стоит подходить к выбору стула. Стол и стул должны соответствовать друг другу и росту ребёнка, заключила Грирорьева. 
 
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#подмосковье
#школа
#здоровье
#минздрав мо
#московская область
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В Подмосковье в этом году начали строить 10 объектов здравоохранения
04 сентября 2023, 18:41

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области с начала года поступили извещения о начале строительства 10 объектов здравоохранения.

В Одинцовском округе специалисты начали строительство двух поликлиник на 390 и 300 посещений в смену, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В городском округе Котельники появится поликлиника на 400 посещений и в округе Лосино-Петровском (320 посещений) и в других муниципалитетах. Кроме того, в Королёве специалисты приступили к реконструкции пансионата-профилактория.

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#люберцы
#строительство
#поликлиника
#котельники
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#специалисты
#жк
#служба
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Психолог Кокурина рекомендовала не перегружать школьников в первые дни учёбы
04 сентября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Ritthichai

Детский психолог Варвара Кокурина заявила, что с первых дней обучения в школе ребёнка не надо перегружать занятиями для того, чтобы он смог адаптироваться к учебным будням.
Она рекомендовала погружать ребёнка плавно в образовательный процесс.

«Надо соблюдать режим дня, режим труда и отдыха. Не перегружать с первых дней, а постепенно вводить нагрузку. Плюс к этому не вести ребёнка на все кружки сразу, а постепенно вводить нагрузку и кружки, дать ему возможность к этому адаптироваться», — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист.

Психолог добавила, что в среднем у школьников адаптационный период после летних каникул составляет две недели. В это время для детей крайне важны забота, любовь, понимание и внимание родителей.

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#психолог
#школьники
#режим
#школа
#учёба
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Собчак рассказала, где находится Суровикин
Собчак заявила, что генерал Суровикин находится в Москве
04 сентября 2023, 18:34

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня» фото, на котором, как она утверждает, изображен генерал Сергей Суровикин, который идет под руку со своей супругой.
По словам Собчак, генерал находится в Москве. Журналистка заявила, что фото было сделано 4 августа.  

Прежде, в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что генерал не находится в местах лишения свободы. Об аресте Суровикина сообщало британское издание Financial Times. Авторы статьи предполагали, что генерал арестован в связи с попыткой вооруженного мятежа. 

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#ксения собчак
#россия
#арест
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Фаевская оценила популярность проекта «Активное долголетие» у жителей Подмосковья
04 сентября 2023, 18:32

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Подмосковный проект «Активное долголетие» очень востребован среди жителей региона старшего возраста. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она приняла участие в выездном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в Ступине, где подводили итоги летнего сезона проекта в Подмосковье.
Участники заседания посетили мастер-классы в Парке культуры и отдыха имени Николая Островского – изготовление брошей в технике кандзаси, эко-арт в технике осибана и другие активности. Желающие смогли проверить здоровье прямо в парке.
«Уверена, что проект и дальше будет развиваться. Все активности регулярно корректируются, добавляются новые. Каждый участник может найти занятие по душе. Сегодня можно принять участие в 31 активности. Особенно популярны такие, как скандинавская ходьба, бассейн, физкультура, катание на сапах, творчество, экскурсии и йога», – перечислила Фаевская.
Председатель комитета Андрей Голубев рассказал, что ежегодно к программе присоединяется всё больше участников. Сейчас их уже порядка 260 тыс, а клубы организованы в каждом городском округе.
 
Попасть в проект можно проактивно – жительницам Подмосковья в 55 лет и мужчинам в 60 приходит уведомление на региональном портале госуслуг. За год было направлено 90 тыс приглашений, 16 тысяч человек вступили в клуб.
 
Также можно записаться самостоятельно на портале. Узнать все новости и полезную информацию можно в Telegram-канале, где уже 13,5 тыс подписчиков.

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Вопросы в дни выборов можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья

Семинар для общественных наблюдателей на выборах прошел в Одинцово
 

#ирина фаевская
#правозащита
#активное долголетие
#московская область
#подмосковье
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Названы способы подготовиться к первой работе начинающему специалисту
Доцент Сауренко: Подготовку к работе можно начать со стажировок
04 сентября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/fizkes

Директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко заявила. Что окончившему учебное заведение выпускнику можно начать со стажировки для того, чтобы подготовится к первому трудоустройству.
В пример она привела стажировки, организованные самими учебными заведениями.

«Это помогает понять, насколько привлекает выбранное направление. За время учебы есть шанс опробовать несколько смежных специализаций и выявить наиболее подходящие. В случае успешного прохождения стажировки компания может предложить студенту постоянную работу», — прокомментировала в беседе с «Вестями Подмосковья» Сауренко.

Она отметила, что в случае, если нет проблем с учёбой и есть свободное время, то попробовать устроиться по специальности можно ещё во время обучения. В таком случае к окончанию учебного заведения у выпускника уже будет какой-то опыт в работе.

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#трудоустройство
#занятость
#молодёжь
#выпускники
#работа
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