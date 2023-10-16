В Серпухове прошел фестиваль собак

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В серпуховском Принарском парке прошел фестиваль «Дог фест» для любителей и владельцев собак. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В рамках фестиваля жители могли поближе узнать о разных породах собак, проконсультироваться с опытными владельцами собак об особенностях породы, её взаимоотношений с детьми и другими животными.
Собаководы могли зарегистрироваться со своими питомцами на "Веселые старты" и квест-иргу. Перед каждым соревнованиям для собак проводилась разминка. Также были организованы мастер-классы по обычной и трюковой дрессировке и грумингу.
Кроме этого, кинологи клуба «Осирис» проводили лекции о правильной заботе за питомцами и рассказали советы по избежанию различных негативных ситуаций.
Стоит отметить, что для гостей фестиваля также работал фудкорт, парикмахерская для собак и фотозона.
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Собаководы могли зарегистрироваться со своими питомцами на "Веселые старты" и квест-иргу. Перед каждым соревнованиям для собак проводилась разминка. Также были организованы мастер-классы по обычной и трюковой дрессировке и грумингу.
Стоит отметить, что для гостей фестиваля также работал фудкорт, парикмахерская для собак и фотозона.
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Мира Полтева