В Серпухове состоится расширенный приём жителей в формате «выездной Администрации»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В четверг, 28 сентября в 17:00 в Васильевском центральном сельском доме культуры состоится расширенный приём жителей в формате «выездной Администрации».
В рамках встречи жители муниципалитета смогут адресно обратиться к профильным специалистам и оперативно получить обратную связь, помощь или консультацию в решении своего вопроса.
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