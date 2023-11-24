В Серпухове состоялся фестиваль талантов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В Серпухове прошел фестиваль талантов «Мама может». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятие было организовано в преддверии Дня матери, который отмечается 26 ноября.
Фестиваль прошел 23 ноября в во Дворце торжеств «Центральный». На нем были представлены изделия ручной работы, которые были сделаны серпуховскими мамами. Кроме этого, для посетителей был организован праздничный концерт.
В торжестве приняли участие жительницы все возрастов. Также на мероприятии были приглашены мамы и жены участников специальной военной операции.
Стоит отметить, что в конце концерта всем мама были вручены подарки, которые будут им напоминать о прошедшем празднике.
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Фестиваль прошел 23 ноября в во Дворце торжеств «Центральный». На нем были представлены изделия ручной работы, которые были сделаны серпуховскими мамами. Кроме этого, для посетителей был организован праздничный концерт.
«Все самые нежные, теплые и лучшие слова мы всегда адресуем нашим мамам, независимо от того кто мы - маленькие дети или взрослые люди. Мы всегда помним тех, кто подарил нам жизнь», - поделилась председатель горкома профсоюза работников госучреждений Галина Улитина.
Стоит отметить, что в конце концерта всем мама были вручены подарки, которые будут им напоминать о прошедшем празднике.
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Мира Полтева