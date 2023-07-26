В Серпухове создадут две особо охраняемые природные территории

Фото: Минэкологии МО / Е. Суслова
По данным министерства, в окрестностях Сушки в сельском поселении Данковское в особой охране нуждаются сосновые боры, дубравы и липняки. Там также установлено местообитание змееголовника Рюйша. Это растение внесено в Красную книгу Московской области.
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