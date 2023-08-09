В Серпухове завершили приёмку школ перед новым учебным годом

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В городского округа Серпухов завершилась проверка школ перед новым учебным годом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Всего с 24 июля по 8 августа спецкомиссия проверила 35 образовательных организаций, в том числе 27 муниципальных. В комитете по образованию администрации городского округа прошло итоговое совещание по проверке готовности образовательных организаций к 2023-2024 учебному году», – говорится в сообщении.Заключительным пунктом осмотра стала школа №18 на улице Героев Отечества.
Готовность новой поликлиники
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