В серпуховском районе Весенний благоустраивают дороги

Фото: Минтранс МО
В частном секторе района Весенний в Серпухове проходят работы по благоустройству дорог на улицах Мира, Конституции и Загородной. Об этом сообщается на сайте «Серпуховские вести».
В межсезонье по этим дорогам было невозможно пройти в сторону города – мешали лужи и грязь. Подрядчики сняли верхний слой грунта, уложили песок и сверху – щебень.
Он добавил, что до конца года при поддержке губернатора Андрея Воробьёва в муниципалитете отремонтируют 75 дорог.
Читайте также:
За 2023 год в Серпухове пройдет обновление 75 дорожных полотен
В Серпухове взрослые пациенты теперь могут сделать энцефалограмму
В Серпухове началась профилактика заболеваний рака молочной железы
«Комфорт жителей – в приоритете, поэтому стараемся закончить ремонты максимально быстро, сохраняя при этом высокое качество работ», – сказал глава городского округа Сергей Никитенко.
Читайте также:
За 2023 год в Серпухове пройдет обновление 75 дорожных полотен
В Серпухове взрослые пациенты теперь могут сделать энцефалограмму
В Серпухове началась профилактика заболеваний рака молочной железы
Лора Луганская