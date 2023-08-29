В сети появились первые кадры с могилы Евгения Пригожина

Фото: iStock/Joanna Ciesielska
В сети появились первые кадры с могилы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, фотографии публикует Telegram-канал SHOT.
Бизнесмена и основателя самой известной в мире ЧВК похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
Церемония прощания с Пригожиным состоялась 29 августа.
Отмечается, что Пригожина похоронили рядом с его отцом.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет принимать участие в похоронах Пригожина.
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Церемония прощания с Пригожиным состоялась 29 августа.
«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», - говорится в сообщении пресс-службы создателя «Вагнер».
Отмечается, что Пригожина похоронили рядом с его отцом.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет принимать участие в похоронах Пригожина.
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Евгения Парфентьева