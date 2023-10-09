Чубайса заметили в аэропорту Израиля

Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев
В аэропорту Израиля заметили бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса, который готовится к отлету. Он вместе с супругой Авдотьей Смирновой пытается покинуть Израиль. Фото опубликовал телеграм-канал «RT на русском».
Напомним, ранее Чубайс был замечен в аэропорту в Риге после высказываний президента России Владимира Путина о нем. Глава России в рамках встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ рассказал о «финансовой дыре» в капитале «Роснано». По словам президента, Анатолий Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за границей. Российский лидер предположил, что Чубайс может опасаться уголовного дела, однако по «Роснано» его сейчас нет.
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Екатерина Коршунова