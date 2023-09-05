В Сети распространяется фейковый указ Шойгу о новой мобилизации

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В украинских Telegram-каналах массово распространяется ложный документ, подписанный министром обороны России, в котором говорится, что 11 сентября в России начнется новая волна частично мобилизации. При этом URA.RU совместно изданием «Лапша Медиа» выяснили, что данный указ является фейковым.
«В сети появился приказ Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тысяч россиян. Дата вступления в силу приказа в документе — 11 сентября», — пишут в украинских Telegram-каналах.
При этом данный документ не является правдивым. Его нет на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, именно там публикуются указы Минобороны России. Кроме того, в распространяемых украинскими СМИ документе, военкомы новых российских регионов названы «представителями военных комиссариатов». Так же подпись Шойгу на документе не является подлинной.
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Элина Позднякова