В Севастополе праздничные линейки в День знаний пройдут не для всех учеников

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В Севастополе праздничные линейки на 1 сентября проведут только для учеников первых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, это связано с высокой террористической опасностью. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.
«Ограничения связаны с высоким уровнем террористической опасности в городе», - объяснил Кривонос.
Однако, по его словам, руководства учебных заведений смогут увеличить число классов, для которых будет проведена праздничная линейка в День знаний, в случае соблюдения всех возможных требований безопасности.
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