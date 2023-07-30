В Севастополе рассказали о провокации в городе накануне Дня ВМФ

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Старик бросил коктейль Молотова возле здания военного управления в Севастополе, сообщил мэр города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В соответствии с отчетом губернатора, здание военного управления не получило каких-либо значительных повреждений.
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