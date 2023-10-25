В Северо-Курильске лиса сама «приготовила» гамбургер и съела его

Фото: istockphoto/RT-Images
Лисицы обосновались недалеко от полигона твердых бытовых отходов в Северо-Курильске, остров Парамушир.
«Лента.Ру» пишет, что хищница самостоятельно «приготовила» гамбургер. Видео опубликовал телеканал АСТВ на YouTube.
Камера запечатлела, как лиса хватает куски хлеба и котлеты, которые оставили люди. Потом складывает их в характерной для сэндвича последовательности и ест.
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Камера запечатлела, как лиса хватает куски хлеба и котлеты, которые оставили люди. Потом складывает их в характерной для сэндвича последовательности и ест.
«Котлетку, хлебушек. И погнал», — говорит автор видео за кадром.По словам очевидца, лисы приходят на полигон регулярно, но к людям не привыкают и сохраняют бдительность. Схватив добычу, хищницы тут же скрываются. Местные жители тоже не стремятся кормить диких животных с рук.
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Мария Фирсова