В сфере образования Красногорска работают более 4,5 тыс педагогов

Фото: телеграм-канал Дмитрия Волкова
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил со сцены ДК «Подмосковье» с профессиональным праздником учителей и ветеранов педагогического труда. Он сообщил, что сегодня в сфере образования муниципалитета трудятся более 4,5 тыс преподавателей.
«Это люди, искренне преданные своей профессии, под началом которых воспитываются и обучаются почти 64 тыс ребят. Открывая этот огромный мир знаний, вы выполняете самую важную миссию просвещения, формирования личности и воспитания патриотов своей Родины. Масштабы непознанного – безграничны, и вместе со своими учениками вы тоже набираетесь опыта, постигаете жизненную мудрость и делитесь ею с детьми», – написал Волков в своём телеграм-канале.Он пожелал каждому из учителей здоровья, семейного благополучия, душевного тепла и новых достижений.
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