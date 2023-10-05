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В сфере образования Красногорска работают более 4,5 тыс педагогов

05 октября 2023, 21:43
Фото: телеграм-канал Дмитрия Волкова

Фото: телеграм-канал Дмитрия Волкова

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил со сцены ДК «Подмосковье» с профессиональным праздником учителей и ветеранов педагогического труда. Он сообщил, что сегодня в сфере образования муниципалитета трудятся более 4,5 тыс преподавателей.

«Это люди, искренне преданные своей профессии, под началом которых воспитываются и обучаются почти 64 тыс ребят. Открывая этот огромный мир знаний, вы выполняете самую важную миссию просвещения, формирования личности и воспитания патриотов своей Родины. Масштабы непознанного – безграничны, и вместе со своими учениками вы тоже набираетесь опыта, постигаете жизненную мудрость и делитесь ею с детьми», – написал Волков в своём телеграм-канале.
Он пожелал каждому из учителей здоровья, семейного благополучия, душевного тепла и новых достижений.

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Глава Дубны Тихомиров наградил Почётных работников образования России
05 октября 2023, 21:53

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров вручил награды преподавателям, удостоенным звания «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», победителям и призёрам конкурсов профессионального мастерства. Руководители образовательных учреждений наукограда, лучшие педагоги и воспитатели отмечены почётными грамотами и благодарностями Минпросвещения России, Минобразования Московской области, главы городского округа Дубна и Совета депутатов, благодарственными письмами Госдумы.
«Праздники, посвящённые Международному дню учителя, в Дубне проходят в торжественной обстановке и одновременно – в очень трогательной атмосфере. В этом году традиционно прозвучали тёплые слова признательности в адрес ветеранов-наставников и всех представителей этой благородной профессии за неустанный труд и душевную щедрость, верность учительскому долгу», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в школы приходят молодые учителя и продолжают славные традиции, заложенные их предшественниками. Также Тихомиров напомнил, что педагогическое сообщество наукограда находится на лидерских позициях. Об этом говорят успехи ребят на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, высокие баллы на ЕГЭ и результаты поступления в вузы.  

Он пообещал вместе с коллегами – сотрудниками городской администрации, при поддержке правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьёва будем и дальше прилагать все усилия, чтобы педагоги работали в комфортных условиях.

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Выступление Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» длилось почти 4 часа
Выступление Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» длилось 3 часа 40 минут
05 октября 2023, 21:16

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» завершилось, продлившись 3 часа 40 минут.
«Закончу тем, с чего начал: в этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно», — такими словами завершил свое выступление глава российского государства.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» – экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде. 

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Уже более 500 подмосковных семей с детьми-инвалидами получают новую выплату
05 октября 2023, 20:58

Фото: Минсоцразвития МО

В Московской области уже более 500 семей с детьми-инвалидами получают новую выплату в размере 18 тыс рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Там напомнили, что это решение было принято в этом году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Выплату могут получить семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых в индивидуальной программе реабилитации ребёнка указана III степень ограничения по самообслуживанию. 
 
Одно из условий назначения выплаты – доход семьи, меньше 34,5 тыс рублей на человека. Имущество не учитывается.
 
Подать заявление на выплату можно онлайн по ссылке
 
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Ирина Фаевская оценила работу Доброго дома в Звенигороде
05 октября 2023, 20:31

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Марина Васина посетили Добрый дом «Одинцовский» в Звенигороде. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Подмосковья.
«Под моим особым контролем – защита прав граждан, проживающих в Добрых домах Подмосковья. Я и сотрудники моего аппарата регулярно навещаем подопечных этих учреждений», – сказала Фаевская.
В ходе рабочей поездки Фаевская и Васина ознакомились с деятельностью учреждения, с бытом подопечных. На территории Доброго дома расположены баня, прачечная, гараж с автомобильной техникой, подсобное хозяйство, столярная мастерская и теплицы. 
 
Для каждого подопечного в соответствии с его заболеванием разработано специальное меню. Для них предусмотрена социально-трудовая терапия.
 
Всего в Подмосковье расположены девять Добрых домов в Чехове, Раменском, Егорьевске, Шатуре, Ликино-Дулёве, Орехово-Зуеве, Солнечногорске и Коломне.

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#московская область
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Более 1 тыс ребят из военно-патриотических отрядов собрала игра «Наследники Победы»
05 октября 2023, 19:28

Фото: МИСК

Около 1 тыс участников собрала 10-я открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы» на кубок Кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова, которая прошла в Подольске. По традиции она была приурочена ко Дню памяти подвига Подольских курсантов, который отмечается 5 октября.
«От имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и себя лично хочу вас поздравить с участием в этой непростой, но очень интересной и важной игре. Вы все являетесь победителями и героями. Отдельно хочется поприветствовать наших друзей, приехавших из Луганской Народной Республики, Твери, Москвы и Санкт-Петербурга. Мы очень рады встречать вас на подмосковной земле», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Игра состояла из таких конкурсов, как «Полоса препятствий», «Сборка-разборка автомата», «Снаряжение магазина АК 30 патронами», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова», «Защита от оружия массового поражения», «Ориентирование», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Воинские звания», а также смотр строя и песни «Статен в строю, силён в бою».
 
В состав каждой команды входили по семь участников в возрасте 12-17 лет.
«В прошлом году у нас участвовало 110 команд, а в этом – 116. География расширилась, к нам впервые приехали ребята из Твери и Санкт-Петербурга. С каждым годом растёт уровень организации», – рассказал начальник Регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.
По итогам игры в общекомандном зачёте победили ребята из отряда «Варяг» (Подольск). Второе место разделили коллективы «Сталь» (Электросталь) и «Крепость» (Можайск), третье – «Патриоты Подолья» (Подольск), «Казаки России» (Кашира), «Разведчики» (Домодедово).
 
На мероприятие был приглашён ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Герасимов. Среди почётных гостей была и семья Дмитрия Зернова – вдова Людмила и сын Игорь.
 
Дмитрий Зернов работал в Федюковской средней школы учителем физкультуры. Много времени посвящал патриотической работе с ребятами. 
«Муж очень серьёзно относился к работе с юнармаейцами. Я нашла его дневники, записи. Он всегда заранее готовился, мог не спать всю ночь. Дмитрий очень любил это, за свой счёт возил детей на сборы. Однажды я его спросила: «Ты не устал, зачем тебе всё это»? Он ответил: «Если не я, то кто? Я должен правильно воспитать этих детей, сделать их патриотами, чтобы они не боялись защищать Родину», – рассказала Людмила Зернова. 
В октябре прошлого года Дмитрий отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Командовал штурмовой группой, взводом, мотострелковой ротой. За успешное выполнение боевых задач получил медаль «За отвагу». 23 июля, прикрывая боевых товарищей, попал под артиллерийский огонь. Один из снарядов разорвался рядом, Дмитрий погиб. Ему было 35 лет. Он посмертно награждён орденом Мужества.
 
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#московская область
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В Челябинске пациентка сравнила больничную палату с тюремной камерой
05 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительница Челябинской области раскритиковала плохой ремонт в одной из детских больниц.
Фотографии палаты с комментариями от местной жительницы появились в Telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».
 
«Сегодня положила своего ребенка в кардиологическое отделение. Воровского,16. Я в ужасе! Это что, палата или камера?», —возмущена женщина.
По её словам, ребёнок находится в Городской клинической больнице №1. В комментариях пользователи дали совет не обращать внимание на обшарпанность, назвав это «десятым по важности фактором», а лучше проверить кровать на наличие клопов.

Ранее сообщалась, что средняя школа для девочек Святой Терезы в Эреги на западе Кении частично закрылась после того как 106 учениц были госпитализированы в результате вспышки загадочной болезни.

Из-за этой болезни ноги девочек оказались парализованы. Несмотря на вспышку заболеваемости, продолжать обучение в школе останутся ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены.

По данным медика больницы Ихугу, в крови заболевших девочек повышен уровень электролитов, это говорит о том, что их организмы теряют жидкость. Сообщается, что после принятия необходимых мер и проверки ситуации, занятия в школе будут проводиться в прежнем режиме.

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#больницы
#больница
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Специалист Путиловская: Петербургская школа качественная и амбициозная
05 октября 2023, 18:14

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Председателем Комитета по образованию Наталия Путиловская заявила о высоком уровне образования в петербургских школах.
«Петербургская школа всегда занимала лидирующие позиции в системе образования РФ и на международном уровне. Мы всегда принимали гостей. Петербургская школа качественная, высокопрофессиональная и амбициозная. Мы знаем себе цену, готовы делиться опытом и знаем, что у нас получается хорошо, а над чем стоит работать», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» Путиловская.

Она добавила, что ей импонирует в нынешних педагогах их готовность осваивать новые направления, критическое отношение к себе и их высокий уровень профессионализма.

Путиловская также отметила особую, отличительную роль педагога и наставника в жизни человека, а также то, что современные молодые педагоги в своём стремлении работать и обучать детей практически не отличаются от более опытных старших коллег.

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#педагоги
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#санкт-петербург
#образование
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Американец попал в тюрьму из-за неисправной технологии распознавания лиц
05 октября 2023, 17:53

Фото: iStock/BrianAJackson

Американец 6 дней провёл в тюрьме из-за ошибки в технологии распознавания лиц.
New York Post пишет, что система распознавания лиц приняла мужчину за реального преступника и передала данные в полицию.
29-летний Рэндал Куран Рид навещал свою мать. Его задержали полицейские и арестовали его. Это сильно удивило законопослушного гражданина.
 
Несмотря на возмущение Рэндала, патрульные отправили его под арест. За решёткой мужчина провёл 6 дней. Ему сообщили, что он проходит в качестве подозреваемого в ограблении, которое было совершено в Новом Орлеане. Американец этому очень удивился, потому что ни разу там не был.
 
Позже шериф округа Джефферсон Эндрю Бартоломью выдал ордер на арест Рида. Использовалась технология распознавания лиц. Полицейский сопоставил лицо преступника, которое попало на камеру, и фотографию с водительского удостоверения Рэндала. Система нашла сходство, а полицейский не стал проверять данные.
 
Но семья задержанного и адвокаты смогли подтвердить его личность и невиновность. Рид подал в суд на полицейских.

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#арест
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#тюрьма
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В Серебряных Прудах прошло занятие по оказанию первой помощи для школьников
05 октября 2023, 17:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В п. Новоклёмово Серебряно-Прудского района сотрудники пожарно-спасательной службы совместно с представителями объединения «Движения первых» организовали для школьников урок по оказанию первой помощи. Об этом сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.
Спасатели встретились с ребятами и научили их методам и правилам оказания первой помощи. Школьники научились оказывать накладывать жгуты, накладывать лангенты и как проводить сердечно-легочную реанимацию.

Стоит отметить, часто столкнувшись с чрезвычайной ситуацией ребёнок может растеряться. Чтобы они могли оказать нуждающемуся первую медицинскую помощьв школах проводятся специальные уроки.


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