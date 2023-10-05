В сфере образования Красногорска работают более 4,5 тыс педагогов

В п. Новоклёмово Серебряно-Прудского района сотрудники пожарно-спасательной службы совместно с представителями объединения «Движения первых» организовали для школьников урок по оказанию первой помощи. Об этом сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.

Спасатели встретились с ребятами и научили их методам и правилам оказания первой помощи. Школьники научились оказывать накладывать жгуты, накладывать лангенты и как проводить сердечно-легочную реанимацию.Стоит отметить, часто столкнувшись с чрезвычайной ситуацией ребёнок может растеряться. Чтобы они могли оказать нуждающемуся первую медицинскую помощьв школах проводятся специальные уроки.



