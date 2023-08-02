В Шатуре вывезли четыре самосвала старых шин, «украшавших» дворы

Фото: ГУСТ МО
В Шатуре утилизировали шесть тонн отработанных покрышек, которыми жители украшали дворы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
ГУСТ напомнил, что декор из шин перестал был трендом дворовой моды. Ведомство выступает за современные стандарты и единый визуальный облик дворов.
В ведомстве напомнили, что в Подмосковье работают пункты бесплатного приёма ненужных автомобильных шины. Эти резиновые изделия станут основой для покрытия детских площадок. Адреса пунктов можно найти на сайте.
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«Мы призываем всех жителей Подмосковья отказаться от использования ядовитых лебедей, чебурашек и других пугающих представителей фауны из отработанных автопокрышек. Использованные шины относятся к III-IV группам опасности отходов и выделяют высокотоксичную пыль, которая может навредить здоровью. А при возгорании потушить их будет непросто. В Шатуре коллеги вывезли четыре самосвала шин или шесть тонн отработанных покрышек, которые «украшали» территорию», – рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
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Лора Луганская