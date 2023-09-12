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О сборе гуманитарной помощи в рамках проекта «Литература — школам Донбасса» рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Акция продлится до 1 октября. Вся собранная литература будет отправлена в ДНР гуманитарным грузом», — сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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