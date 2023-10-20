В школах Подмосковья китайский язык будут преподавать носители языка

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель мэра Чунцина Ченом Мингбо договорились об участие китайских педагогов в преподавании китайского языка в подмосковных школах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства МО.
«Китайский язык сейчас – один из самых востребованных, наравне с английским. Месяц назад представители ведущих школ Московской области приезжали в Китай, чтобы познакомиться с самыми передовыми методиками образования, обменяться опытом и новыми идеями», - поделился Андрей Воробьёв.Стоит отметить, что и в Китае изучают русский язык. Россия также заинтересована в двустороннем обмене такими программами образования.
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