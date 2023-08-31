В школах России хотят массово устанавливать фандоматы

Фото: МинЖКХ МО
Появилась инициатива о массовой установке в российских школах фандоматов для систематического раздельного сбора мусора, пишет издание «Известия». Учащиеся смогут получать деньги или баллы за сдачу различных видов упаковки, которые потом смогут использовать для оплаты путешествий и обедов.
Фандоматы представляют собой не только важное инфраструктурное решение и ключевой шаг по созданию замкнутой экономической системы, но и средство для экологического образования, которое способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде.
Дети будут иметь возможность сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение, подробно пояснил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Опыт установки фандоматов уже был успешно реализован в регионах Подмосковья, Татарстана и Башкортостана. За два года с помощью этих автоматов удалось собрать более 25 тонн вторичных материалов. Идея предложения Российского экологического оператора уже была направлена в Министерство просвещения, а также получила поддержку в Министерстве природных ресурсов и экологии.
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Артем Кузьмин