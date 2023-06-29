В школах России появится новый предмет вместо ОБЖ

Фото: iStock/Zhang Shu
В школах России с 2024 года появится новый предмет «Основа безопасности и защита Родины»
С 1 сентября 2024 года школьников будут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины». В настоящий момент создается рабочая группа, которая займется учебной федеральной программой. Об этом заявила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева в Госдуме.
По ее словам, в составе рабочей группы окажутся представители Минобороны, а также МЧС.
Она также рассказала, что в период следующего учебного года все эти мероприятия завершат, чтобы уже с 1 сентября 2024 года школьники начали учиться по указанной программе.
Читайте также:
Школьники из Долгопрудного отправятся в краеведческую экспедицию в Мурманскую область
Школьники из Химок создали робота-лоцмана для водной навигации
Школьников из Шебекино освободили от ЕГЭ
По ее словам, в составе рабочей группы окажутся представители Минобороны, а также МЧС.
«Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно», - подчеркнула Тимофеева.
Она также рассказала, что в период следующего учебного года все эти мероприятия завершат, чтобы уже с 1 сентября 2024 года школьники начали учиться по указанной программе.
Читайте также:
Школьники из Долгопрудного отправятся в краеведческую экспедицию в Мурманскую область
Школьники из Химок создали робота-лоцмана для водной навигации
Школьников из Шебекино освободили от ЕГЭ
Татьяна Лаврова