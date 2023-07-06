В школьных лагерях Подмосковья проходит вторая смена

Для подрастающего поколения Подмосковья открыто 86 лагерей с дневным пребыванием, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.



Во вторую смену около 5 тысяч учеников подмосковных школ отдохнут в лагерях с дневным пребыванием.









Длительность одной смены составляет 21 день.



Каждая смена лагерей принадлежит к определенной тематике: спортивная, патриотическая, краеведческая, экологическая и другие. С этого сезона в основным тематикам добавились новые: театральная, тематика связанная с медиа.



Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.



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