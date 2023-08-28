В Швеции эмигранту из России предъявлено обвинение в шпионаже

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Задержанному в Швеции россиянину предъявили обвинение по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает шведская прокуратура.
Задержанный свою вину не признает. Прежде, вместе с ним была арестована и его супруга, однако, с женщины обвинения были сняты.
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Анастасия Крестьянова