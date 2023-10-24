В Швеции нашли способ покончить с путаницей со Швейцарией

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Агентство по туризму Швеции на своём YouTube-канале выложило юмористическое видео с предложением подписать со швейцарскими властями соглашение о разделении сфер компетенции двух стран, чтобы их наконец-то перестали путать.
На видео женщина, предположительно являющаяся сотрудницей агентства, держит в руках газету, где написано о том, как президент США Джо Байден перепутал страны в ходе выступления на саммите НАТО в прошлом году. Этот инцидент вызвал всплеск эмоций у комментаторов в соцсетях.
Затем женщина, подражая официальным выступлениям, предлагает Швейцарии установить различия между странами. Согласно её словам, за Швейцарией сохраняется право говорить и писать о банках, дорогих часах, горах, а Швеция, в свою очередь, будет говорить о природе, северном сиянии и постоянном спокойствии.
В заключение женщина сказала: «необходимо быстро покончить с этой неразберихой».
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Затем женщина, подражая официальным выступлениям, предлагает Швейцарии установить различия между странами. Согласно её словам, за Швейцарией сохраняется право говорить и писать о банках, дорогих часах, горах, а Швеция, в свою очередь, будет говорить о природе, северном сиянии и постоянном спокойствии.
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Анастасия Чинкова