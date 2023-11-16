В Сибири обнаружили книгу XVI века, изданную первопечатником Фёдоровым

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В Сибири нашли пятый, ранее неизвестный экземпляр Псалтиря с Часословцем, изданный в 1570 году русским первопечатником Иваном Фёдоровым. Об этом сообщили в Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) Сибирского отделения РАН.
Отмечается, что сотрудники библиотеки обнаружили старинную книгу в фондах епархиальных собраний в Новосибирской православной духовной семинарии. Проведённая экспертиза позволила датировать книгу 1570 годом.
До обнаружения этого экземпляра, в мире было известно всего о четырёх книгах этого издания. Причём, лишь два были найдены на территории России.
Четыре, ранее обнаруженных экземпляра находятся в библиотеке Ламбертского дворца в Лондоне, в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга, в научной библиотеке Саратовского государственного университета и во Львове.
Специалисты отметили, что книга находится в плохом состоянии. Однако сохранившиеся водяные знаки на бумаге позволили установить точную дату изготовления экземпляра.
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До обнаружения этого экземпляра, в мире было известно всего о четырёх книгах этого издания. Причём, лишь два были найдены на территории России.
Специалисты отметили, что книга находится в плохом состоянии. Однако сохранившиеся водяные знаки на бумаге позволили установить точную дату изготовления экземпляра.
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Анастасия Чинкова