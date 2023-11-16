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В Сибири обнаружили книгу XVI века, изданную первопечатником Фёдоровым

В Сибири нашли книгу 1570 года, изданную первопечатником Фёдоровым
16 ноября 2023, 10:40
Фото: iStock/romeo-f

Фото: iStock/romeo-f

В Сибири нашли пятый, ранее неизвестный экземпляр Псалтиря с Часословцем, изданный в 1570 году русским первопечатником Иваном Фёдоровым. Об этом сообщили в Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) Сибирского отделения РАН.
Отмечается, что сотрудники библиотеки обнаружили старинную книгу в фондах епархиальных собраний в Новосибирской православной духовной семинарии. Проведённая экспертиза позволила датировать книгу 1570 годом.

До обнаружения этого экземпляра, в мире было известно всего о четырёх книгах этого издания. Причём, лишь два были найдены на территории России.


Четыре, ранее обнаруженных экземпляра находятся в библиотеке Ламбертского дворца в Лондоне, в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга, в научной библиотеке Саратовского государственного университета и во Львове.

Специалисты отметили, что книга находится в плохом состоянии. Однако сохранившиеся водяные знаки на бумаге позволили установить точную дату изготовления экземпляра.

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#православие
#библиотеки
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил ФОК «Молодежный»
16 ноября 2023, 10:41

Фото: Антон Чернов

Андрей Воробьёв проверил в Молодежном работу ФОКа, который был открыт в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В ЗАТО Молодежный спорткомплекс открыли зимой 2022 года. За этот период обучающиеся спортсмены успели стать победителями региональных соревнований. Так Елизавета Дмитриева стала победительницей первенств Московской области и Москвы по лыжным гонкам, а Кирилл Самарин выиграл Кубок Наро-Фоминского округа.

«Хочу сказать слова благодарности тренерам за то, что вы здесь преподаете, пропагандируете спорт. Все это очень важно для наших городов. <…> И особенно это важно для таких небольших территорий, как Молодежный, где и старшее поколение, и молодые ребята любят заниматься спортом и увлекаются самыми разными его видами », отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в Фоке работает 10 спортивных секций, фитнес-зал, сауна, а также оборудованы кабинет врача, тренерские, зона ожидания для малышей и трибуны в зале на 100 мест.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#спорт
#губернатор
#спортсмены
#спорткомплекс
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Россияне заключили рекордное количество сделок с недвижимостью в Испании
16 ноября 2023, 10:06

Фото: iStock/Oleg_P

Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершённых россиянами в первом полугодии этого года, возросло на 50,2%, по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом говорится в отчёте, предоставленном Центром статистической информации нотариата государства.
Отмечается, что количество сделок в январе-июне 2023 года практически дошло до пиковых значений, которые наблюдались в 2013-2014 годах. В тот период было совершено 2426 и 2573 сделки соответственно. В этом году общее число сделок составило 2137. 

По словам директора департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анны Лариной, число сделок по покупке россиянами недвижимости в Испании больше, чем по продаже. 

Общее количество сделок по купле-продаже недвижимости иностранцами в Испании снизилось в текущем году. Однако рост наблюдается среди граждан России (50,2%), Украины (41,6%) и США (13,6%). 

По словам регионального директора департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилла Голышева, россияне приобретают жильё в Испании, как правило, не для окончательного переезда в страну, а в качестве дома в курортной зоне. 

Но специалист напомнил, что испанское правительство предлагает программу «Золотая виза», благодаря которой можно получить вид на жительство при покупке недвижимости, стоимость которой превышает 500 тыс. евро. 

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#испания
#россия
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#россияне
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Преподаватель МГИМО уволен за приглашение на встречу со студентами Ивана Урганта
16 ноября 2023, 08:26

Фото: istockphoto/kasto80

Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе уволился из вуза. Студенты уверены, что преподавателя попросили уйти после того, как он организовал им встречу с телеведущим Иваном Ургантом.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» напоминает, что в середине октября шоумен приходил в МГИМО на открытую лекцию. Темой беседы было выбрано налаживание личных связей в медиапространстве. По словам студентов, с этого момента у Кобаладзе начались неприятности на работе. Ректорат вуза заявил, что приглашение Урганта было личной инициативой профессора, а руководство шокировано его решением.



Накануне, 15 ноября, Кобаладзе сообщил студентам о своём увольнении. Учащиеся уверены, что преподавателя просто вынудили уйти, не давая нормально работать. Они выразили недоумение по поводу того, что причиной этого стало приглашение Урганта, который даже не является иноагентом и не допускал негативных высказываний об СВО.

По словам одной из студенток, предмет Social Networkingнацелен на налаживание социальных связей, поэтому профессор часто приглашал к ним на пары разных интересных публичных людей, чтобы они делились своим опытом. У них на лекциях побывали Ирина Хакамада, Леонид Якубович, теперь вот Иван Ургант. Студенты никак не ожидали, что после своей инициативы Кобаладзе будет уволен.

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#москва
#студенты
#мгимо
#сво
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#увольнение
#вуз
#преподаватель
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Россиян предупредили об опасностях «черной пятницы»
ИБ-эксперт Ковалев: мошенники будут применять фишинг накануне «черной пятницы»
16 ноября 2023, 06:49

Фото: iStock/sqback

Перед наступлением «черной пятницы» россиянам следует быть бдительными по отношению к возможным мошенническим схемам, особенно фишингу, предупреждает директор направления информационной безопасности (ИБ) «Лиги цифровой экономики» Денис Ковалев в беседе с «Лентой.ру».
Как отметил эксперт, фишингеры чаще всего используют поддельные электронные письма или сообщения, обещая акции или скидки. Они прикрепляют ссылки на мнимые веб-сайты, где затем просят жертв ввести данные своих кредитных карт, пароли или иные информационные детали.

Цель таких мошенников — получить доступ к счетам пользователей и похитить их деньги. Особенно часто подделываются онлайн-магазины. Также нужно быть осторожными с конкурсами, проводимыми в социальных сетях и мессенджерах, которые обещают большие выигрыши.

Эксперт советует всегда проверять подлинность веб-сайтов и сообщений, особенно если те предлагают необычно выгодные предложения. Кроме того, следует избегать предоставления личных или финансовых данных через ненадежные или подозрительные каналы связи.

Для дополнительной безопасности Ковалев рекомендует проверять официальные сайты компаний, проводящих акции или розыгрыши. При отправке личных данных через онлайн-формы также не помешает убедиться, что у ресурса есть действующий сертификат безопасности SSL.

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#письма
#акции
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Россияне раскрыли ежемесячные траты на еду
Исследование ЭФКО: 40 процентов россиян тратят на еду до 15 тысяч рублей в месяц
16 ноября 2023, 05:23

Фото: istock/Tat'yana Andreyeva

Опрос выявил, что 40% россиян расходуют от 5 до 15 тысяч рублей на питание в месяц на одного человека.
Еще 26% тратят от 15 до 30 тысяч. Кроме того, за последний год 21% опрошенных стали придерживаться более здорового питания. Эти данные по результатам исследования ЭФКО и A2:Research, пишет lenta.ru.

«Каждый пятый человек перестал добавлять сахар в чай или кофе, а 17% установили ограничение на количество сладостей, употребляемых ежедневно. Укрепление иммунитета и желание быть более энергичными становятся основными мотиваторами для здорового образа жизни в России. Для этого люди занимаются спортом, устраивают разгрузочные дни и экспериментируют с интуитивным питанием», — отмечается в исследовании.
Также стало известно, что каждый десятый стремится уменьшить потребление мяса, но не полностью исключать его из рациона. 34% россиян считают фрукты наиболее полезными в рационе, 28% отдают предпочтение овощам, а 20% акцентируют внимание на продуктах с высоким содержанием белка.

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#люди
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Япония в октябре нарастила импорт овощей из России
Минфин: Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6%
16 ноября 2023, 03:57

Фото: iStock/blew_i

В октябре Япония увеличила импорт овощей из России на 60,6% по сравнению с прошлым годом, однако снизила объёмы импорта зерновых, руды цветных металлов, медицинских изделий и СПГ.
Эти данные были опубликованы на сайте Министерства Финансов Японии. Импорт зерновых уменьшился на 21,3%, руды цветных металлов — на 90,3%, СПГ — на 4,6%, угля — на 15,6%, медицинских изделий — на 71,4%.

С другой стороны, экспорт из Японии в Россию показал отрицательные тенденции в октябре. Экспорт медицинских изделий сократился на 29,8%, пластиковых изделий — на 77,8%, бумаги — на 89,4%, автомобилей — на 46,8%, силовых генераторов — на 59,8%, аудио- и видеоаппаратуры — на 44,2%.

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#соглашения
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#импорт
#рф
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Экс-депутата Рады Фарион уволили из львовского университета
Министр образования Лисовой: Ирина Фарион уволена из Львовского политеха
16 ноября 2023, 01:58

Фото: istock / Liukov

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион была уволена из Львовского политехнического университета по сообщению министра образования Украины Оксен Лисовой, пишут украинские СМИ.
Студенты университета потребовали увольнения Фарион, утверждая, что ее присутствие ведет к дискредитации украинской системы образования. Ранее учебное заведение отмечало, что не видит оснований для увольнения Фарион.

15 ноября СБУ начала уголовное расследование в отношении Фарион. Причиной послужили ее заявления, в которых она отказывается считать русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины украинцами и определяет их как врагов страны.

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#сбу
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Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова
Адвокат Молохов сообщил о завершении следствия по делу Игоря Стрелкова
15 ноября 2023, 22:00

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Адвокат Александр Молохов сообщил, что следствие по делу бывшего главу Миниобороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму окончено. В ближайшее время Игорь Гиркина (настоящее имя) передадут в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 21 июля 2023 года Мещанский суд города Москва отправил Гиркина под арест по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее Игорь Гиркин был российским военным, офицером Федеральной службы безопасности. В 2014 году стал первым министром обороны ДНР. После начала специально военной операции на Украине многократно критиковал деятельность Министерства обороны РФ, правительство страны и руководителя ЧВК Евгения Пригожина.

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#правительство
#днр
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#рф
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В подмосковных Химках ремонтники монтируют резервный трубопровод
15 ноября 2023, 20:00

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

На Нагорном шоссе в городе Химки аварийная бригада монтирует резервный трубопровод протяжённостью 160 метров. Это позволит обеспечить теплом и водой шесть близлежащих многоквартирных домов на самом шоссе и Юбилейном проспекте.
Байпас (англ. bypass, «обход») будет установлен над землей. Он прослужит весь отопительный сезон. В следующем году в рамках инвестиционной программы будет спроектирован и проложен новый постоянный трубопровод. Таким же способом, а именно установкой резервных схем, будет обеспечена бесперебойная подача горячей воды и тепла жильцам 13-ти многоквартирных домов, расположенных на улицах Марии Рубцовой, Кирова, Мельникова, Микояна, Первомайской, Чапаева и Нагорном шоссе.



«Также планируется дополнительно заменить в Химкинском городском округе более трёх километров теплосети на самых изношенных участках. Это как раз те адреса, где в этом отопительном сезоне сотрудники ТСК «Мосэнерго» прогнозируют высокий риск частых прорывов», — рассказал глава администрации округа Дмитрий  Волошин.



По поводу возможных перебоев в теплоснабжении жителей просят обращаться по телефону горячей линии:  7 (495) 793-01-01.

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#водоснабжение
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Достижения.рф