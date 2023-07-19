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В службу спасения поступило порядка 100 вызовов о происшествиях на воде

19 июля 2023, 09:40

Фото: istockphoto / Argument

С началом летнего сезона участились происшествия на воде. На единый номер «112» поступило около 100 обращений, в которых сообщалось о происшествиях на воде.

В летние дни многие жители Подмосковья и гости региона любят отдыхать на водоёмах. Жителям региона необходимо помнить о важности соблюдения правил безопасного поведения на водоемах.

Беспечность, несоблюдение мер предосторожности может обернуться трагедией. Чтобы не случилось беды, следует соблюдать простые правила: купание совершать в разрешенных местах, входить в воду постепенно, не находиться в воде долго, не оставлять детей без присмотра, не подплывать к судам, не купаться в состоянии алкогольного опьянения.


Чтобы родителям обезопасить своих детей, необходимо регулярно напоминать им правила безопасного купания.

На территории Подмосковья расположено большое количество водных объектов, на которых есть пляжи, где дежурят спасатели и медики, а дно водоемов очищено от водных растений, коряг, камней, стекла.

В местах, отведенных для купания, нет водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, границы плавания обозначены буйками.

Если случилась непредвиденная ситуация, необходимо немедленно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112. Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.

Жители Подмосковья могут вызвать врача на дом через Систему-112.

Система-112 Московской области помогает в поиске потерявшихся в лесу.

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#экстренная служба
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В Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов
19 июля 2023, 10:26

Фото: istockphoto / Kathrine Andi

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить предельно допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах.
Дубликат обращения на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT. Депутат отметил, что осенью прошлого года правительство России утвердило изменения к Правилам дорожного движения в части введения ограничения скорости движения на электросамокатах: вне проезжей части максимально допустимая скорость — 25 км/ч, по проезжей части — до 60 км/ч.

Данная норма в настоящее время не дифференцирует электросамокаты, оборудованные шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами. Исходя из этого, Власов предложил снизить скорость движения вне проезжей части с 25 до 20 км/ч и рассмотреть изменение допустимой скорости движения на проезжей части. 

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#самокаты
#скорость
#закон
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В Москве из-за непогоды временно закрыли парки и зоопарк
19 июля 2023, 09:49

Фото: iStock/RomoloTavani

Столичные парки и зоопарк временно закрылись из-за неблагоприятной погоды. Об этом говорится в Telegram-каналах Мосгорпарка и зоопарка.
«Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь — надеемся на скорую встречу», — говорится в сообщении Мосгорпарка.

При этом зоопарк также закрылся по тем же причинам.

Сейчас в Москве продолжается шквалистый ветер и ливень. За последние сутки в столице выпала трехмесячная норма осадков. Из-за сильного ветра в городе упали 57 деревьев. Синоптики обещают, что после полудня погода в Москве наладится.


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#парк
#зоопарк
#Москва
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Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы
19 июля 2023, 09:20

Фото: IStock/jacoblund

Согласно опросу сервиса Авито Работа, 62% россиян часто или иногда поддерживают общение с коллегами в нерабочее время. При этом, самыми общительными стали мужчины, рассказали представители сервиса «Радио ​1».
По результатам опроса стало ясно, что 30% респондентов общаются с коллегами вне работы время от времени. Однако интересным фактом стало то, что почти треть (30%) опрошенных хотели бы больше проводить времени с коллегами после окончания рабочего дня.  

Также из опрошенных мужчин 66% регулярно или время от времени проводят свободное время с коллегами, в то время как у женщин такие ответы дали 59% опрошенных. Анализ по разным сферам также выявил, что представители автомобильного бизнеса, маркетинга и рекламы, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, управления персоналом, а также сферы фитнеса и салонов красоты являются наиболее общительными с коллегами после работы.  

Опрошенные в банковской сфере, в сфере торговли, фитнеса и салонов красоты отметили, что хотели бы видеться с коллегами вне работы чаще. 

Увеличить времяпровождения с коллегами больше всего хотели бы работники банковской сферы, торговли, фитнеса и салонов красоты. Отношения между коллегами на работе для большинства российских специалистов определяются взаимным уважением. Такой ответ выбрали 67% респондентов, ещё 59% назвали основным в общении взаимопомощь, 55% выбрали чувство юмора, коммуникабельность важна для 53% опрошенных.

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#работа
#Авито Работа
#коллеги
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В среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла
19 июля 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Prompilove

В среду утром, 19 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 873 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Пятницком, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», и М-9 «Балтия».

Сегодня в Подмосковье продолжается дождь, сильный ветер с порывами до 20 м/с. По прогнозам синоптиков, дождь закончится во второй половине дня. Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Аксёнов представил временную схему движения по трассе «Таврида»
19 июля 2023, 07:45

Фото: Telegram-канал Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал временную схему движения по трассе «Таврида», которая перекрыта из-за сильного пожара на полигоне в Кировском районе полуострова.
«При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, г. Старый Крым необходимо свернуть с трассы «Таврида» на старую дорогу. Выезд на «Тавриду» за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении», - объяснил Аксенов в своем Telegram-канале.

Трасса «Таврида» перекрыта со 118 по 130 км. Автобусы временно передвигаются по автомобильной  дороге Белогорск-Феодосия. При этом железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.

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#Крым
#трасса «Таврида»
#движение
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Столичные приставы с начала года взыскали 1,4 млрд рублей долгов по алиментам
19 июля 2023, 04:03

Фото: iStock/designer491

Московские приставы в 2023 году взыскали 1,4 млрд рублей долгов по алиментам, что на 377 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве — главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов.
Ранее сообщалось, что в столице взыскивают алименты с 27,7 тысячи должников, среди которых 2,5 тыс. женщин. Весной в главном управлении ФССП отмечали, что долг по алиментам в размере свыше 1 млн рублей в Москве имеют 444 человека.

Ранее в подмосковной ФССП разъяснили порядок выплаты неустойки по алиментам. В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области рассказали, как взимается неустойка по алиментам. Это штрафная санкция для должника, которая предусмотрена наравне с административной и уголовной ответственностью за несвоевременную уплату алиментов.

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#Москва
#приставы
#алименты
#Николай Коновалов
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ТАСС: Президент банка «Югра» отправлен в СИЗО
19 июля 2023, 00:11

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов отправлен в СИЗО из-за воспрепятствования производству по делу о растрате более 23 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы
«Мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова <...> изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года», — сказала представитель суда.

Помимо Нефедова, под следствием находятся экс-владелец «Югры» Алексей Хотин, председатель правления Дмитрий Шиляев, а также директор московского филиала банка Нина Чернова.

Еще в 2017 году Центробанк отозвал у «Югры» лицензию, сейчас банк находится на стадии банкротства. Это стало крупнейшим страховым случаем, в результате которого Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения более чем 217 тысячам вкладчиков.

Ранее тот же самый Замоскворецкий суд изъял более 192 миллиардов рублей с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина в пользу государства по делу об уклонении от уплаты налогов. Следствие подозревает его в наличии «схемных операций по предоставлению банком кредитов <...> в интересах Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций».

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#суды
#банк «Югра»
#СИЗО
#Алексей Нефедов
#растрата
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Выявлять незаконную торговлю в Подмосковье будут 3 тыс камер с искусственным интеллектом
18 июля 2023, 22:48

Фото: ГУРБ МО

К проекту по внедрению искусственного интеллекта для выявления несанкционированной торговли в Подмосковье планируют подключить около 3 тыс камер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрод.
«В выявлении незаконной торговли с помощью искусственного интеллекта уже задействовано 517 камер. Планируется увеличение их количества до 3 тыс», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе.  
С помощью новой технологии уже выявлено более 400 точек стихийной торговли. Для продажи товаров использовали газоны, тротуары, заборы и автомобили.
«Искусственный интеллект обучают искать на видеокадрах атрибуты, которые можно классифицировать как маркеры. Нейронная сеть уже обучена выявлять точки такой торговли с точностью в 98,5%», – пояснил Филимонов.  
Пилотный проект по созданию модели ИИ для обнаружения несанкционированной уличной торговли стартовал в феврале 2023. Модель искусственного интеллекта подключают к камерам системы «Безопасный регион». 
 
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#Георгий Филимонов
#Минсельхозпрод МО
#ИИ
#искусственный интеллект
#камеры
#незаконная торговля
#Московская область
#Подмосковье
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Тренер из Дубны получила сертификат на жильё по социальной ипотеке
18 июля 2023, 22:17

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Тренер по лёгкой атлетике спортшколы «Дубна» Надежда Возвышаева получила сертификат для приобретения собственного жилья по программе социальной ипотеки. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«На днях Надежда Андреевна узнала, что ее заявка отобрана среди множества других. Надежда Возвышаева более девяти лет тренирует юных спортсменов наукограда и пять последних лет работает в спортивной школе «Дубна». Её любовь к детям и настойчивый характер позволяют добиваться тренерских высот», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Среди её учеников – призёры первенства Московской области, Кубка Подмосковья и других спортивных соревнований. Ребята завоёвывают награды в тройном прыжке и беге.

Тихомиров напомнил, что с 2016 года в Подмосковье помогают специалистам из разных сфер деятельности покупать квартиры программе губернатора региона Андрея Воробьёва «Социальная ипотека». Её суть – в том, что специалист получает сертификат и следующие 10 лет гасит проценты по ипотечному кредиту. Остальную сумму помогает выплатить регион. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Максим Тихомиров
#Дубна
#жильё
#тренер
#лёгкая атлетика
#социальная ипотека
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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