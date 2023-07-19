В службу спасения поступило порядка 100 вызовов о происшествиях на воде

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В летние дни многие жители Подмосковья и гости региона любят отдыхать на водоёмах. Жителям региона необходимо помнить о важности соблюдения правил безопасного поведения на водоемах.
Беспечность, несоблюдение мер предосторожности может обернуться трагедией. Чтобы не случилось беды, следует соблюдать простые правила: купание совершать в разрешенных местах, входить в воду постепенно, не находиться в воде долго, не оставлять детей без присмотра, не подплывать к судам, не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы родителям обезопасить своих детей, необходимо регулярно напоминать им правила безопасного купания.
На территории Подмосковья расположено большое количество водных объектов, на которых есть пляжи, где дежурят спасатели и медики, а дно водоемов очищено от водных растений, коряг, камней, стекла.
В местах, отведенных для купания, нет водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, границы плавания обозначены буйками.
Если случилась непредвиденная ситуация, необходимо немедленно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112. Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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