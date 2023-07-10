В собственность Мытищ передали федеральную землю бывшего военного городка

Фото: Минмособлимущество
В собственность городского округа Мытищи из федеральной собственности безвозмездно передали земельный участок площадью 1,7 га, расположенный в селе Марфино. Ранее там располагался военный городок, который позже расформировали, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
Приказ о передаче был подписан в рамках взаимодействия Минмособлимущества и Минобороны России. На переданном участке расположены многоквартирные дома и объекты жилищно-коммунального комплекса.
Она уточнила, что на недавних торгах за 51 млн рублей было реализовано 8,2 га земли с 18 нежилыми объектами и сооружениями, которые находятся на территории бывшей военной части. Инвестор планирует создать там объект связи, производственно-складской и жилой комплексы.
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«Принятие земли на баланс позволит муниципалитету в дальнейшем планировать ремонтно-восстановительные работы, а также выполнить благоустройство территории, о чем не раз просили местные жители», – пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
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Лора Луганская