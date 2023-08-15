В Сочи состоится XXVII Форум современной журналистики «Вся Россия-2023»

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C 18 по 24 сентября 2023 года в Сочи пройдет XXVII Форум современной журналистики «Вся Россия-2023». В нем примут участие более тысячи журналистов из всех регионов страны.
Отмечается, что в рамках программы форума участники смогут встретиться с известными политиками, экспертами и деятелями культуры, а также принять участие в мастер-классах, круглых столах и дискуссионных клубах.
Торжественная церемония открытия запланирована на 19 сентября в гостинице «Жемчужина» которая расположена по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 3. Также в этот день состоится награждение победителей национальной Премии «Золотая стратегия» в области PR.
Заявки на участие в форуме принимаются на сайте www.goldstrategy.ru до 1 сентября 2023 года.
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Торжественная церемония открытия запланирована на 19 сентября в гостинице «Жемчужина» которая расположена по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 3. Также в этот день состоится награждение победителей национальной Премии «Золотая стратегия» в области PR.
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Екатерина Коршунова