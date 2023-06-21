В ночь на 22 июня на М-11 «Нева в Солнечногорске ограничат движение транспорта

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает об ограничении движения в ночь на 22 июня в интервале с 02:00 до 05:00 на 46 км трассы М-11 «Нева» в Солнечногорске, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Ограничение движение осуществляется в рамках монтажных работ рамной конструкции опоры Автоматизированной системы управления дорожным движением.





На время проведения работ на этом участке не будет движения в сторону Москвы. Объезд данного участка дороги возможен через дороги А-107 и М-10 «Россия».

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