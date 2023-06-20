В Солнечногорске по просьбе жителей запустят семь котельных

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Об этом губернатору Воробьёву доложил глава муниципалитета Михальков
В городском округе Солнечногорск запустят семь котельных. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время встречи доложил глава муниципалитета Константин Михальков.
Чтобы избежать повторения аварий прошедшей зимы, правительство Московской области вместе с Газпромом утвердило масштабную программу модернизации сетей. Ситуация с отоплением должна коренным образом измениться для 200 тыс жителей округа.
Ранее Воробьёв заявлял, что тема модернизации и капремонта теплосетей остается приоритетной.
«Мы сегодня встречаемся, чтобы обсудить самые актуальные для округа вопросы. Расскажите, как обстоят дела. Причём я бы хотел, чтобы вы начали с тех проблем, которые нам адресовали жители и зимой, и позже. Прежде всего, это модернизация ЖКХ в трёх основных населенных пунктах. Как там обстоят дела, как ведётся работа по строительству и запуску новых котельных и замене всего того, что обеспечит тепло в домах?», – спросил Воробьёв.
«Наша программа с «Газпром теплоэнерго», рассчитанная до 2028 года, уже начала реализовываться. У концессионера – 55 котельных. В этом году он запустит семь из них: четыре новые и три – после ремонта. В 2023-2024 годах также отремонтируют 7 км сетей. Жители почувствуют изменения в ближайшее время», – рассказал Михальков.По его словам, речь идёт о Пешковском территориальном управлении, где расположены населённые пункты Пешки, Ложки и Майдарово. Кроме того, до конца 2024 года реконструкцию котельной и сетей протяженностью более 2,5 км, проведут в посёлке Менделеево.
Ранее Воробьёв заявлял, что тема модернизации и капремонта теплосетей остается приоритетной.
Лора Луганская