В Солнечногорске по просьбе жителей запустят семь котельных

«Мы сегодня встречаемся, чтобы обсудить самые актуальные для округа вопросы. Расскажите, как обстоят дела. Причём я бы хотел, чтобы вы начали с тех проблем, которые нам адресовали жители и зимой, и позже. Прежде всего, это модернизация ЖКХ в трёх основных населенных пунктах. Как там обстоят дела, как ведётся работа по строительству и запуску новых котельных и замене всего того, что обеспечит тепло в домах?», – спросил Воробьёв.





«Наша программа с «Газпром теплоэнерго», рассчитанная до 2028 года, уже начала реализовываться. У концессионера – 55 котельных. В этом году он запустит семь из них: четыре новые и три – после ремонта. В 2023-2024 годах также отремонтируют 7 км сетей. Жители почувствуют изменения в ближайшее время», – рассказал Михальков.

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В городском округе Солнечногорск запустят семь котельных. Об этом губернатору Московской областиво время встречи доложил глава муниципалитетаЧтобы избежать повторения аварий прошедшей зимы, правительство Московской области вместе с Газпромом утвердило масштабную программу модернизации сетей. Ситуация с отоплением должна коренным образом измениться для 200 тыс жителей округа.По его словам, речь идёт о Пешковском территориальном управлении, где расположены населённые пункты Пешки, Ложки и Майдарово. Кроме того, до конца 2024 года реконструкцию котельной и сетей протяженностью более 2,5 км, проведут в посёлке Менделеево.Ранее Воробьёв, что тема модернизации и капремонта теплосетей остается приоритетной.