В Солнечногорске представили «Золотой стандарт» для наблюдателей на выборах

В Солнечногорске провели обучающий семинар для подмосковных общественных наблюдателей на выборах в Единый день голосования.
На семинаре презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России. Это свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В документе пошагово расписан порядок действий наблюдателя в ходе трёхдневного голосования.
Участниками семинара стали те, кто выступит в роли наблюдателей на выборах впервые. Эксперты рассказали об организации и проведении общественного наблюдения, рассмотрели вопросы правового регулирования статуса общественного наблюдателя, ответили на вопросы присутствующих.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября для удобства жителей Подмосковья.
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«Обучающие семинары проводятся в различных муниципалитетах и включают в себя широкий спектр тематик, необходимых для качественного обучения и подробного понимания процесса наблюдения за ходом голосования. В ходе каждого семинара эксперты с многолетним опытом наблюдения помогают будущим наблюдателям обновлять знания по правам и ограничениям в деятельности наблюдателей, а также по организации самого голосования», — отметила Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Рабочей группы ОП МО по наблюдению за выборами Татьяна Дмитриева.
Участниками семинара стали те, кто выступит в роли наблюдателей на выборах впервые. Эксперты рассказали об организации и проведении общественного наблюдения, рассмотрели вопросы правового регулирования статуса общественного наблюдателя, ответили на вопросы присутствующих.
«Во время обучения наблюдатели узнают об избирательных процедурах, учатся действовать в случаях возможных нарушений на участках. Этот выборный год будет отличаться от предыдущих тем, что граждане Московской области впервые смогут принять участие в выборах в формате дистанционного электронного голосования. В связи с этим, обучающий курс 2023 дополнен информацией о нововведениях, касающихся ДЭГ и наблюдения за ним, ведь оно отличается от обычного наблюдения», — поделился член Общественной палаты Московской области, член Штаба по наблюдению за выборами Константин Куракин.Во время проведения выборов штаб будет работать круглосуточно. Также будет функционировать горячая линия для граждан по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации его возможных нарушений.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября для удобства жителей Подмосковья.
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Алиса Сергиенко