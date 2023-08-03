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В Солнечногорске представили «Золотой стандарт» для наблюдателей на выборах

03 августа 2023, 11:20

В Солнечногорске провели обучающий семинар для подмосковных общественных наблюдателей на выборах в Единый день голосования.
На семинаре презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России. Это свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В документе пошагово расписан порядок действий наблюдателя в ходе трёхдневного голосования.
«Обучающие семинары проводятся в различных муниципалитетах и включают в себя широкий спектр тематик, необходимых для качественного обучения и подробного понимания процесса наблюдения за ходом голосования. В ходе каждого семинара эксперты с многолетним опытом наблюдения помогают будущим наблюдателям обновлять знания по правам и ограничениям в деятельности наблюдателей, а также по организации самого голосования», — отметила Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Рабочей группы ОП МО по наблюдению за выборами Татьяна Дмитриева.

Участниками семинара стали те, кто выступит в роли наблюдателей на выборах впервые. Эксперты рассказали об организации и проведении общественного наблюдения, рассмотрели вопросы правового регулирования статуса общественного наблюдателя, ответили на вопросы присутствующих.

«Во время обучения наблюдатели узнают об избирательных процедурах, учатся действовать в случаях возможных нарушений на участках. Этот выборный год будет отличаться от предыдущих тем, что граждане Московской области впервые смогут принять участие в выборах в формате дистанционного электронного голосования. В связи с этим, обучающий курс 2023 дополнен информацией о нововведениях, касающихся ДЭГ и наблюдения за ним, ведь оно отличается от обычного наблюдения», — поделился член Общественной палаты Московской области, член Штаба по наблюдению за выборами Константин Куракин.
Во время проведения выборов штаб будет работать круглосуточно. Также будет функционировать горячая линия для граждан по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации его возможных нарушений.

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября для удобства жителей Подмосковья.

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Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к благотворительной акции
03 августа 2023, 11:46

Фото: istockphoto / ipolonina

В подмосковных Мытищах уже не первый год проводится благотворительная акция «Собери ребенка к школе».
Мытищинский волонтёр, член попечительского совета центра «Преображение» (ныне Семейный центр помощи семье и детям «Мытищинский») Джамиля Финогенова в течение нескольких лет проводит благотворительную акцию «Собери ребенка к школе», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Акция направлена на помощь подопечным центра семьи и детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. 
«У нас около 200 детей, которые находятся под опекой участковой социальной службы, 150 из них — школьного возраста. 1 сентября не за горами. Родители уже собирают детей в школу, учителя готовятся вернуться в классы. А наши подопечные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить ранец и тетрадки от людей с добрым сердцем», — поделилась волонтёр Джамиля Финогенова.
В 2023 году планируется оказать содействие в сборах к школе 150 детям. 

Неравнодушные жители муниципалитета и региона могут также принять участие в благотворительной акции. Требуются: школьные принадлежности, канцелярия, калькуляторы, школьные портфели, подростковые рюкзаки для школы.  

Привезти помощь можно в семейный центр помощи семье и детям «Мытищинский», находящийся на улице Юбилейной, дом 39, с понедельника по четверг с 9:00 по 18:00, в пятницу с 9:00 до 14:30. 

Задать интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8 (495) 582 54 11.

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Правительство Великобритании обновило список угроз национальной безопасности
03 августа 2023, 11:39

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания определила новый список угроз, с которыми может столкнуться в ближайшее время. Об этом сообщают на сайте правительства.
Новый список угроз состоит из 89 пунктов, среди которых «перебои с поставками электроэнергии в Европу», которые связаны с конфликтом на Украине, «атаки на подводные телекоммуникационные кабели», а также проблемы, которые связаны с использованием технологий ИИ.

Отмечается, что среди наиболее ожидаемых угроз — террористические атаки, покушения на жизнь общественных и политических деятелей и другие. По информации властей Великобритании эти риски имею вероятность более 25 процентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт.

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#запад
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В Самаре 109-летняя женщина получила загранпаспорт
03 августа 2023, 11:11

Фото: iStock/Dimitri Disterheft

Долгожительница из Самары сама оформила загранпаспорт онлайн.
Внук женщины рассказал, что сотрудники полиции постоянно были на связи с бабушкой, отвечали на  вопросы по телефону и очень помогали в оформлении документа.
 
Самарская долгожительница получила в подарок глобус и поблагодарила сотрудников полиции «за внимание и чуткое отношение к пожилым гражданам».
По словам женщины, она теперь готова к любым путешествиям. 

Ранее МВД, ФСБ и Минфин выступили против предложения об ускоренной выдаче загранпаспортов россиянам за дополнительную плату.

С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». В ведомствах объяснили свое решение тем, что сроки, которые требуются для выдачи документа не могут быть сокращены, ввиду необходимости проведения проверок, которые занимают определенное время. Минфин подчеркнул, что уменьшение госпошлины за услугу или ее отмена, может негативно сказаться на федеральном бюджете страны.
#паспорт
#загранпаспорт
#пенсионерка
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В Кремле заявили о выходе России из кризиса
Песков заявил о наличии у России перспектив начать достаточно быстрое развитие
03 августа 2023, 10:52

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия вышла из кризиса. Об этом он заявил в рамках выступления на «Мастерской новых медиа».
Пресс-секретарь отметил, что у нашей страны есть перспективы начать достаточно быстрое развитие. Песков также подчеркнул уникальность этих перспектив.

Песков добавил, что «это предстоит изучать, откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед своими гражданами, а также убеждать их в том, что все совершаемые действия правильные. По словам пресс-секретаря, интересы страны также необходимо отстаивать перед другими государствами.

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#государство
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#рф
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В России вновь могут начать штрафовать за превышение средней скорости
03 августа 2023, 10:39

Фото: iStock/Ekaterina Bondaretc

В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости, которая будет замеряться между двумя или несколькими дорожными камерами контроля скорости. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ранее в РФ применялась подобная практика, однако была отменена, так как верховный суд посчитал, что нельзя указывать участок дороги, а не конкретное место совершения правонарушения.

Однако Министерство транспорта учло критику и разработало некоторые поправки к правилам дорожного движения. Теперь там появился новый термин - «средняя скорость движения транспортного средства».

Таким образом, теперь водитель водитель должен вести машину со средней скоростью, не превышающей установленные ограничения. При этом штрафовать будут и тех, кто едет медленнее средней скорости. Например, на автомагистрали средняя скорость не должна быть меньше 40 километров в час.

Уже готовятся соответствующие изменения в КоАП. Пока решается вопрос с подсудностью, когда участок трассы проходит по территориям сразу нескольких регионов.

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#поправки
#рф
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Песков считает, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами
03 августа 2023, 10:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед своими гражданами, а также убеждать их в том, что все совершаемые действия правильные. Об этом он сообщил в рамках выступления на Мастерской новых медиа.
По словам пресс-секретаря, интересы страны также необходимо отстаивать перед другими государствами. 

«Это очень сложный процесс, и тем не менее, это нужно делать днем и ночью», — подчеркнул Песков.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад. Песков отметил, что Запад не желает придерживаться международного права. ​Пресс-секретарь подчеркнул, что все действия России полностью основываются на международном праве».

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#путин
#рф
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В 59 российских регионах обнаружили опасные лифты
03 августа 2023, 10:38

Фото: iStock/alex_u

В 59 регионах России старые лифты представляют опасность для жизни и здоровья людей.
РИА Новости пишет, что число регионов, где существует подобная проблема, подсчитали в Генеральной прокуратуре. 

По данным ведомства, лифты в 59 регионах не включены в местные программы обновления. В стране более 47 тысяч проблемных лифтов, у которых истекает срок службы. После проверок с 2021 года количество подъёмников, которые требуют замены, снизилось на 10 тысяч. 

В 2023 году больше всего проблем с лифтами зафиксировано в Удмуртии, Чувашии, на Алтае, в Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге.

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#лифт
#лифты
#прокуратура
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Песков обратился к чиновникам с призывом говорить на простом русском языке
03 августа 2023, 10:27

Фото: сайт Кремля

Чиновники должны использовать в общении с населением простой русский язык.
Об этом на форуме «Территория смыслов» сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
 
По его мнению, политики часто грешат канцеляризмами и говорят на «птичьем языке». Люди расстраиваются, смотря их выступления.

 «И это то, что я не люблю», - сказал пресс-секретарь президента России.
Песков считает, что чиновникам нужно научиться говорить на простом русском языке, чтобы их выступления можно было легко пересказать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад.

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#дмитрий песков
#чиновники
#русский язык
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Объем нелегального российского ПО увеличился вдвое
03 августа 2023, 10:27

Фото: iStock/Deagreez

Объем нелегального российского программного обеспечения увеличился более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия».
Руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров пояснил, что рост объема нелегального ПО связан с тем, что пираты перешли на российские продукты. Отмечается, что в этом году рост составил около 230%.

Сообщается, что наиболее востребованный отечественный софт — это ОС, офисные пакеты, системы управления базами данных.

Президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин отметил, что увеличение объемов пиратского ПО связано с уходом крупных иностранных компаний. Уточняется, что из-за роста нелегальных пиратских версий российские компании недополучают прибыль, которая необходима для разработки новых программных решений.

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